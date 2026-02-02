Más Información

inicia esta noche su aventura en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde tiene una deuda pendiente y que reconoce “va a exigir fuerza máxima en todos los partidos”.

Las Águilas visitan al Olimpia de Honduras en el juego de ida de la primera ronda, sin sentirse superiores y con mucho respeto por su oponente.

“Siempre respetamos mucho a todos los rivales, más en partidos eliminatorios. Al final, son 11 contra 11 dentro de la cancha, independientemente del presupuesto y de la calidad de los jugadores; respeto máximo al Olimpia me parece un gran equipo”, declaró André Jardine.

El director técnico azulcrema resaltó las fortalezas que tiene el conjunto hondureño, por lo que aceptó que será “una eliminatoria dura” y que cualquier error que cometan “puede costar muy caro”.

“Olimpia tiene muchas virtudes, sabemos la fuerza que tiene y que, en estas competiciones, se multiplican [porque] va con la máxima motivación. Tiene delanteros con una capacidad física impresionante y vamos a tratar de estar muy preparados para cada detalle y para lo que el rival exija”, valoró.

América en festejo de gol, durante la Jornada 4 del Clausura 2026 ante Necaxa - Foto: Imago7
Sobre la eliminatoria a 180 minutos, André Jardine aceptó que es consciente de la importancia que tiene el primer capítulo, donde el Olimpia “va a sentirse más fuerte y confiado”, pero confía en que sus jugadores saldrán con la “concentración e importancia que el partido y el rival merece”.

“El partido de mañana será bastante duro, parejo y muy competido. Tenemos que estar 100% enfocados y tratar de hacer que el América sea el equipo que más merezca dentro de la cancha, desde el minuto 1 hasta que termine la eliminatoria”, señaló el entrenador de las Águilas.

