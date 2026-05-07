México ya conoce a sus rivales para el Campeonato de la Concacaf; en juego, los boletos del Mundial y Los Ángeles 2028

La Selección Mexicana Sub-20, dirigida por Alex Diego, ya conoce a sus rivales para el Campeonato de la Concacaf 2026, que se disputará del 24 de julio al 9 de agosto en territorio mexicano.

Este torneo definirá los lugares para el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, así como la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La competencia tendrá como sedes los estadios Cuauhtémoc y Universitario BUAP en Puebla, mientras que las Semifinales y la Final se llevarán a cabo en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México.

La SNM Sub-20 encabeza el Grupo B, en el que se medirá ante: Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

¿Cómo se disputará el Campeonato Sub 20 de la Concacaf?

El Campeonato de la Concacaf 2026 tendrá un formato de competencia de 12 selecciones, divididas en tres grupos de cuatro equipos. Los mejores clasificados accederán a la fase de eliminación directa.

Copa del Mundo 2027: Los cuatro equipos que alcancen las Semifinales obtendrán su calificación al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán.

Juegos Olímpicos LA 2028: Se disputará un único cupo a Los Ángeles 2028, el cual se otorgará a la selección que logre la mejor posición en el clasificatorio (sin considerar a Estados Unidos, ya clasificado por ser anfitrión).

¿Cuándo serán los partidos de México?

Entre el cuatro y el nueve de agosto se disputará la Fase Final de este Campeonato de la Concacaf 2026. La Fase de Grupos de México se llevará a cabo así: