Toluca vs América: Horario y canales para ver EN VIVO las Semifinales de Liga MX Femenil, HOY, jueves 7 de mayo

América, las favoritas al título en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, tienen una complicada tarea, esta noche en el estadio Nemesio Díez, frente al Toluca.

Si bien, las Diablas clasificaron desde la sexta posición, serán una exigente prueba para las Águilas de Ángel Villacampa, quienes sufrieron para vencer a las Bravas de Juárez en la fase de Cuartos de Final.

Toluca se impuso sorpresivamente a las Tigres, con un marcador global de 4-2, con el partido de vuelta en el estadio Universitario, casa de las felinas.

América busca la ansiada tercera estrella después de varios intentos fallidos en las finales, mientras que las escarlatas buscan llegar a su primera Final en la Liga MX Femenil.

La otra Semifinal es entre las Rayadas y las Tuzas de Pachuca.

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¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs América?

Las Águilas del América visitan al Toluca en el inicio de las Semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Fecha: Jueves 7 de mayo

Horario: 21:00

Transmisión: Canal 9, TUDN, ViX y YouTube Liga MX Femenil

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