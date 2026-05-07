Chaco Giménez se ilusiona con Cruz Azul; Joel Huiqui cambió el rostro del equipo

La ilusión volvió a instalarse en Cruz Azul. Para Christian Giménez, la Máquina recuperó el equilibrio y retomó el hambre de ganar en esta Liguilla del Clausura 2026. El exjugador celeste incluso ya sueña con una Final ante Pachuca.

“Pachuca contra Cruz Azul”, soltó el “Chaco” al hablar del panorama que imagina para la pelea por el campeonato. Desde la salida de Nicolás Larcamón, considera que el equipo encontró más estabilidad y mayor claridad frente al arco rival.

“Lo veo bien, la verdad que vi un Cruz Azul diferente, más equilibrado en el sentido de que con el Larcamón quizá era un poco más ofensivo. Ahora Joel le vino a inyectar un poco más de un poco más de orden y tranquilidad, cambió alguna algunos jugadores en su posición, y yo lo veo bien”.

El triunfo de Joel Huiqui sobre Diego Cocca en la ida de los cuartos de final también alimentó la confianza del histórico cementero. Cruz Azul pegó primero en el Estadio Jalisco con el 2-3 y ahora buscará cerrar la obra en casa.

Para Giménez, la serie aún luce complicada, pero cree que la Máquina tiene argumentos suficientes para avanzar a las semifinales. El exmediocampista destacó el orden táctico que mostró el equipo y la manera en la que respondió en un escenario de presión.

“Sí, la realidad es que que Cruz Azul, en general, ha jugado bien, ha equilibrado bien. Obviamente que es una serie muy complicada, pero tengo mucha fe”.

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Desconoce si Santi Giménez estará en el Mundial

Sobre Santiago Giménez, el “Chaco” reconoció que todavía desconoce si su hijo entrará en la lista final para la próxima competencia internacional. Aseguró que el delantero continúa con su recuperación física y suma minutos poco a poco.

“Es que no sé, eso sí no tengo, no sé, porque, bueno, termina creo que el 25 o 24 o 26 el el último partido, y ahí se verá, pero, bueno, la intención es, primero, que sea convocado, y después ver”.

“Muy bien, muy bien, se siente. Estamos esperando de de que puedan clasificar a Champions, que él siga sumando minutos, que es lo importante, y, bueno, tranquilidad. Lo más importante es que de la lesión no tiene dolor, cada vez va sumando más minutos, y y eso es importante”, enfatizó.

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