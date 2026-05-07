La fuerte crítica de Zague al futbol mexicano: No están las personas ideales al frente

En el caos desatado previo al inicio de la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, los jugadores son los menos culpables, al menos, para Luis Roberto Alves 'Zague'.

El histórico exdelantero de las Águilas del América pide cuestionar a los dueños y a los federativos en escándalos así, que únicamente afectan al futbolista.

"Hay que cuestionar a los dueños y los federativos. Te puedo apostar que el futbolista quiere dar su mejor desempeño y muchas veces salen perjudicados por las decisiones de los directivos", declaró durante la revelación del traje que usará México durante el Mundial 2026.

El mundialista en Estados Unidos 1994 no se guardó nada y mencionó que no están "las personas" ideales para dirigir por buen rumbo al futbol mexicano.

"Ese es el tema, a veces existen personas que no deberían estar y no están las personas adecuadas para manejar los hilos del futbol mexicano, pero eso no es de ahorita", aseveró.

"Los dueños del balompié mexicano confían en personas que no son las adecuadas para manejar el futbol mexicano, pero el futbolista es el menos culpable de esto", agregó el máximo goleador del América.

Zague pide apoyar a la Selección Mexicana

En el tema futbolístico, Luis Roberto Alves se dijo ilusionado por la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, pero pidió apoyo para el equipo. "Eso de sacar conclusiones" antes de tiempo no le agrada, pide libertad para dejar trabajar al Tricolor.

"Si realmente estamos preocupados de que nuestra selección haga un buen papel, hay que apoyar. Las decisiones ya estaban tomadas. Si fueron las formas o no, ya será cuestión de juzgar después, todo a su debido momento. Quiero que le vaya bien al futbol mexicano", concluyó Zague.