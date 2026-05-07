América aplasta al Toluca en el infierno y está a 90 minutos de otra final en la Liga MX Femenil

Desde que inició el partido, América demostró que no iba a dejar nada al azar. Su hambre en el estadio Nemesio Díez con el rodar del balón y con el apabullante marcador.

Las Águilas humillaron (1-7) al Toluca en su casa, para poner prácticamente los dos pies en otra Final de la Liga MX Femenil. La plantilla se ha renovado, pero el hambre de trascender no cambia.

Las de Coapa demostraron poderío, equilibrio y solidez en cada una de sus líneas. Se fueron el descanso y las azulcrema ya saboreaban su octava final con la ventaja (1-4).

Lee también Así se jugará la final de la Champions League; PSG y Arsenal definirán al campeón

Con goles de Scarlett Camberos, Kimberly Rodríguez, un doblete de Geyse Ferreira, Irene Guerrero, Nancy Antonio y Aylin Avilez, varios de ellos, golazos auténticos, las Águilas impusieron condiciones.

Sólo una verdadera tragedia le quitaría el boleto a la final al América. En caso de sellar su boleto será la tercera final en fila y la séptima, de las últimas ocho posibles, en la que haya estado presente.

La Vuelta será el próximo domingo 10 de mayo a las 12:00 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Lee también La fuerte crítica de Zague al futbol mexicano: No están las personas ideales al frente