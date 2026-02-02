Pumas se presenta en la Copa de Campeones de la Concacaf con “ilusión de hacer cosas importantes”

Los Pumas se presentan en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, con la “ilusión de hacer cosas importantes” en esta edición.

Para Efraín Juárez y sus dirigidos, el primer reto será enfrentarse al San Diego FC de la MLS en la primera ronda del certamen.

Mañana, juegan el partido de ida en el Snapdragon Stadium, donde tratarán de encaminar la eliminatoria para no sufrir la próxima semana en el Olímpico Universitario.

“Son 180 minutos, mañana se juegan los primeros 90 y hay que hacer un partido serio, con mucho compromiso, orden y disciplina. Trataremos de ir por el partido, ser protagonistas como hemos tratado de ser en cualquier cancha y ojalá salgamos en una buena noche para traer un resultado positivo a casa”, declaró el timonel auriazul.

FOTO:IMAGO7 - El director técnico mexicano reconoció que es un rival peligroso por su forma de jugar

Sobre el San Diego FC, el director técnico mexicano reconoció que es un rival peligroso por su forma de jugar, aunque confía en que podrán “hacerles daño con el claro plan de partido” que armó.

“Es un equipo que el año pasado hizo muy bien las cosas, entendiendo que era su primer año; juega muy bien al futbol, es muy vertical, con gente importante y de muy buen pie, con un estilo muy definido, si no estamos ordenados, nos pueden hacer bastante daño”, señaló.

Respecto a la posibilidad de que los Pumas peleen por el título en ambos torneos, Efraín Juárez dejó en claro que “es muy prematuro” pensar en esa posibilidad y prefiere darle la “importancia que se merece” a cada uno, pero que sí tiene el deseo y la responsabilidad de ir por ambos.

“Siempre hemos sido un equipo bastante respetuoso de los torneos y entendemos que cada torneo es importante. Para nosotros, el partido y el torneo más importante es del mañana, vamos paso a paso, partido tras partido; es Jornada 4 en la Liga y el primer partido en Concachampions. Estamos con la ilusión y comprometidos con dar muchas alegrías, pero es paso a paso”, manifestó el entrenador universitario.