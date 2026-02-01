Zague acusa a Allan Saint-Maximin de ser un "jugador tribunero" y "sin compromiso" tras su salida del América

El América por fin rompió su racha sin anotar goles en el torneo Clausura 2026, pero el sentimiento de inestabilidad se aumentó, con el anuncio de las salidas inesperadas en un mismo día del mediocampista Álvaro Fidalgo y del delantero francés Allan Saint-Maximin, quien acusó actos de racismo contra sus hijos.

Si bien el mensaje de Saint-Maximin no fue específico, dejó en claro que proteger a su familia era su prioridad absoluta y la decisión de abandonar a las Águilas fue una prueba de ello.

ZAGUE APUNTA CONTRA SAINT-MAXIMIN

Sin embargo, la repentina salida del delantero francés dividió opiniones en el seno americanista. Luis Roberto Alves "Zague", histórico goleador, compartió su postura en redes sociales y elevó una fuerte crítica al exjugador del Newcastle United.

"Para aquellos 'americanistas' que me criticaron cuando dije desde un principio que Saint-Maximin era un jugador 'tribunero' sin compromiso con la institución me señalaron y ahí está la respuesta!!", publicó el ídolo de las Águilas.

No obstante, en la parte final de su mensaje, dejó en claro que "por supuesto nadie está justificando temas de racismo; algo totalmente inadmisible en esta vida y en este mundo".

