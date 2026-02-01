Liga MX: Así marcha la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 4

Este domingo finalizó la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde un par de equipos lograron subir posiciones tras sus respectivos resultados conseguidos, otros bajaron puestos y algunos se quedaron en la misma posición.

Una de las sorpresas de esta fecha, fue el empate de 0-0 entre Puebla y el Toluca, duelo en el que los Diablos llegaban como grandes favoritos, pero fueron sorprendidos por los camoteros.

Durante la cartelera del viernes, Pumas mantuvo el invicto al golear 4-0 al Santos Laguna, resultado con el que siguen en la parte alta de la clasificación. Otro gran duelo fue el de los bravos de Juárez frente Cruz Azul, donde La Máquina le pegó 3-4 a los fronterizos.

Lee también Cruz Azul triunfa ante Juárez, pese a expulsión de Nicolas Larcamón y el "Toro" Fernández

El sábado fue catastrófico para el América en lo extra cancha, pues perdió a Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin. Dentro del terreno de juego, las Águilas le pegaron 2-0 al Necaxa para sumar su primer triunfo de la temporada.

América en festejo de gol, durante la Jornada 4 del Clausura 2026 ante Necaxa - Foto: Imago7

Chivas sigue con paso perfecto en lo va de la temporada. El sábado vencieron 2-3 al San Luis como visitante y, de esta forma, llegaron a cuatro victorias de forma seguida para sumar 12 puntos.

Detrás del Guadalajara aparece Cruz Azul con nueve unidades, las mismas que el Atlas, pero la diferencia de goles coloca a La Máquina en el segundo puesto y los Zorros en tercero.

Lee también Chivas derrota al Atlético San Luis y es más líder que nunca del Clausura 2026

En cuarto puesto están los Pumas de UNAM con ocho unidades. Con esa misma cantidad también está Toluca en la quinta plaza. En sexto y séptimo aparecen los Rayados de Monterrey y los Tigres, ambos con siete puntos. El octavo puesto es para los Xolos de Tijuana con seis unidades.

América está en la novena plaza con solamente cinco puntos.

Tabla general del Clausura 2026