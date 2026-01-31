En un auténtico vaivén de emociones, las Chivas derrotaron (2-3) al Atlético San Luis y sumaron su cuarto triunfo en fila. Este equipo sigue imparable y es más líder que nunca, con 12 de 12 puntos posibles. Estas Chivas son más que unca realidad.

El ímpetu y, sobre todo, el buen futbol, que demuestra el Rebaño en cada partido, le permite conseguir los resultados, tanto de local como de visita.

Richard Ledezma (30'), Daniel Aguirre (45+2') y Armando González (49') fueron los que le dieron el triunfo al conjunto tapatío en el estadio Alfonso Lastras Ramírez. Los tres futbolistas cada vez son más importantes en el esquema táctico del entrenador argentino.

Joao Pedro (35' y 46'), el infalible goleador brasileño, hizo soñar a la escuadra de Guillermo Abascal; sin embargo, los rojiblancos supieron reaccionar en las dos ocasiones que los potosinos los alcanzaron en el marcador.

Su respuesta fue inmediata y no permitieron que su rival se creciera para intentar darle la vuelta al marcador. Después, mostraron solvencia defensiva para no recibir más anotaciones en contra.

El partido en el inmueble potosino tuvo de todo: goles, expulsiones, un penalti, revisiones en el VAR y decisiones polémicas del árbitro central.

Yonatan Peinado tuvo recurrir a las repeticiones y al apoyo de sus compañeros en la cabina para revisar un par de acciones, que hubieran cambiado, completamente, el rumbo del juego.

En el minuto 23, le mostró la tarjeta roja a Daniel Aguirre, por una supuesta agresión, pero tuvo que corregir su decisión y sólo le mostró el cartón preventivo; después, anuló, por un fuera de juego, la anotación de Miguel García que significaba el 2-2 antes del medio tiempo.

Las Chivas demostraron que están listas para cosas importantes en el Clausura 2026. Ahora, buscarán hacer del Mazatlán FC su nueva víctima para llegar más que fortalecidos al Clásico Nacional contra el América. Cuidado con el Rebaño porque va en serio.