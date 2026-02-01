Empate con sabor a derrota para ambos equipos. Querétaro y Pachuca firmaron un 0-0 en el cierre de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde hubo más rojas (2) que emociones.

El encuentro arrancó con aproximaciones por parte de ambas escuadras, pero ninguna de los dos equipos las pudieron capitalizar y, a la postre, el partido comenzó a ensuciarse.

Con apenas tres minutos en el marcador, Juan Sigala provocó un susto en el arco de Guillermo Allison. El canterano del Pachuca de 18 años sacó un zurdazo desde fuera del área, el cual se fue a un costado de la portería del guardameta queretano.

Querétaro encontró en Santiago Homenchenko a su jugador más inquieto dentro del campo. El uruguayo iba de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de adentro hacia afuera, pero sus esfuerzos no dieron frutos para su equipo.

Querétaro y Pachuca empatan sin goles / Foto: Imago7

Al minuto 8, el charrúa se combinó con Mateo Coronel, quien le bajó el balón de cabeza en el área de los Tuzos, pero su remate con la derecha se fue a las gradas del Estadio Corregidora. Homenchenko apareció de nuevo al 18 con un cabezazo, aunque tampoco prosperó.

Tuvieron que pasar 23 minutos para que Salomón Rondón se hiciera presente en el encuentro. Idrissi mandó un centro al área queretana que fue rematado por el ariete de Pachuca, quien solamente vio el balón irse desviado del arco.

Los segundos 45 minutos fueron una copia de la primera mitad. Ambos equipos con llegadas que no concretaban y faltas en todas partes del campo.

La acción más interesante del encuentro llegó al minuto 59, cuando los Gallos lograron abrir el marcador... pero en fuera de lugar.

Gallos y Tuzos repartieron puntos en la Jornada 4 / Foto: Imago7

Llegando al minuto 90, el central añadió cinco minutos que, al final, terminaron siendo casi 10. En el 92, Homenchenko se fue expulsado de forma directa y ya en el 99, Carlos Morenos vio la roja por darle un cabezazo a Lucas Abascia.

Tras este resultado, Querétaro es decimosexto con dos unidades. Pachuca se coloca décimo con cinco puntos.