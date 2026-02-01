A horas de haber dicho adiós al futbol mexicano, Álvaro Fidalgo ya fue presentado de forma oficial por el Real Betis, club que llegó a un acuerdo con las Águilas del América y el jugador para sellar su regreso a España.

"El Real Betis Balompié y el Club de Fútbol América han acordado el traspaso de Álvaro Fidalgo. El jugador ha firmado un contrato que lo unirá al club hasta el año 2030", se lee en el comunicado del club verdiblanco.

Este mismo domingo, el jugador ibérico tuvo una conferencia de prensa para hacer oficial su decisión de abandonar el club americanista, revelando que desde el verano pasado había decidido que quería marcharse a Europa.

"La decisión la tomé en verano, el verano pasado, que quería volver a Europa. Lo tenía muy claro, después de la cuarta final, el mundialito, ahí tomé la decisión", comentó el 'Maguito'.

De igual forma, Fidalgo habló por primera vez tras ser anunciado como nuevo refuerzo del cuadro de la ciudad de Sevilla.

"Hola béticos. Tengo muchas ganas de sentir a la afición bética, estar allí, empezar a jugar al futbol, empezar a disfrutar de mis compañeros y de todos. Les mando un abrazo muy grande a todos y espero consigamos muchas cosas juntos", dijo el jugador.

Un mensaje de nuestro nuevo fichaje 😍 pic.twitter.com/uLeSKFT51n — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 1, 2026

Fidalgo es presentado como personaje de videojuego

En sus redes sociales, el Betis compartió el video con el que revelaron al 'Maguito' como su nuevo jugador. En el contenido compartido por el club, se observa a Fidalgo como si fuera un pirata, ya que el "videojuego" estaba inspirado en ese concepto.

Durante el video, Álvaro Fidalgo es representado como un "forastero" que llega a las tierras béticas con la intención de unirse a la tripulación de piratas local, pero antes de ello pelea con un pirata del Betis, quien posteriormente le da la bienvenida al club. Al final del mismo, se observa al ex del América portando los colores verde y blanco que se usan en el club.