Allan Saint-Maximin dedica una carta al América, tras el anuncio de su salida

América tuvo un auténtico día de locura, ayer, previo y después al encuentro frente a los Rayos del Necaxa en el estadio Ciudad de los Deportes.

Primero, con el anuncio de la posible salida de Álvaro Fidalgo al futbol español y posteriormente, al darse a conocer que el francés Allan Saint-Maximin dejaba al club por motivos personales.

A media semana reveló un problema de racismo que sufrió una de sus hijas y ayer, André Jardine, técnico del América, aseguró que dicho problema fue el motivo de su salida. Además, de las complicaciones que tuvo para adaptarse al país, idioma y comida.

Hoy, el futbolista francés manifestó en sus redes sociales que busca estar cerca de su familia y en un entorno favorable donde pueda desempeñar mejor su nivel futbolístico.

"Es por eso que decidí volver a casa, estar más cerca de la gente que quiero y reenfocarme en lo que es realmente importante para mí. Estoy listo para un nuevo desafío, un nuevo comienzo donde pueda dedicarme plenamente al futbol y encontrar la alegría de volver a jugar, como cuando era niño, sin nada más que la alegría de jugar", publicó en Instagram.

Lee también América se queda sin Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin; fuerte golpe en un mismo día

Asimismo, aprovechó para agradecer al América por su estadía en México aunque lo hice de manera breve; también mencionó que se dice listo para un "nuevo capítulo en su vida".

"Quiero agradecer a todos los que me han apoyado, animado y amado a lo largo de mi viaje. Has sido mi fuerza e inspiración. Estoy agradecido por todo lo que he pasado, y no puedo esperar para empezar este nuevo capítulo en mi vida. Gracias desde el fondo de mi corazón Club América. Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí", concluyó.

Los números de Allan Saint-Maximin en América

El francés Allan Saint-Maximin llegó al América para el Apertura 2025 con grandes expectativas y sus números dejaron mucho qué desear.

Con las Águilas, Saint-Maximin disputó 16 encuentros (908 minutos) y convirtió apenas tres anotaciones.

Lee también Raphael Veiga aterriza en México para reforzar al América: "Estoy en el más grande"