Tigres se impone al León en su visita al Nou Camp

¿Qué dijo el América sobre la situación de racismo que sufrió la familia de Allan Saint-Maximin?

Chivas conquista los mejores MEMES tras sumar su cuarto triunfo consecutivo

Atlas sufre para derrotar al Mazatlán y se mantiene en la parte alta de la clasificación

Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin se despiden del América, ¿Qué pasó en Coapa?

El caso de racismo que sufrió Allan Saint-Maximin y su familia escaló más de lo esperado en el . Después de una semana turbulenta, el cierre fue dramático: el delantero francés dejó alta equipo.

Tras la victoria (2-0) sobre el Necaxa en el estadio Ciudad de los Deportes, las Águilas anunciaron el adiós del atacante europeo y André Jardine confirmó en conferencia de prensa que fue por la misma situación.

"Reiteramos nuestra condena enérgica contra cualquier acto de discriminación y/o violencia que atente contra la dignidad humana, dentro y fuera de las canchas", manifestó el América en un escrito.

Las Águilas saltaron a la cancha con una manta que decía "No al Racismo" en apoyo a la situación que sufrió Allan Saint-Maximin.

"Expresamos nuestra absoluta solidaridad con Allan Saint-Maximin y su familia, quienes cuentan con el apoyo de todas las personas que formamos parte de esta institución", se lee en el escrito.

"Digamos ¡No al Racismo! y promovamos el respeto, la inclusión y los valores que requiere la sociedad", concluyó.

buscará suplir la baja de Saint-Maximin antes del 9 de febrero.

