André Jardine explica la sorpresiva salida del América de Allan Saint-Maximin

América se queda sin Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin; fuerte golpe en un mismo día

Fidalgo y Maximin protagonizan los MEMES en la victoria del América sobre Necaxa

Allan Saint-Maximin se marcha del América luego de que sus hijos fueran víctimas de racismo

América termina con su mala racha sin goles y gana ante Necaxa

De manera sorpresiva, el anunció la salida de Allan Saint-Maximin, a través de un comunicado.

Inmediatamente después de la victoria (2-0) de las Águilas sobre el Necaxa, la directiva azulcrema hizo oficial que el extremo francés no continuará en la institución.

“Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!”, publicó la cuenta oficial de X del conjunto de Coapa.

La decisión de marcharse lo más pronto posible del América y del futbol mexicano la tomó el ex del Newcastle United luego de que sus hijos fueran víctimas de racismo.

Antes del encuentro contra los Rayos, el habilidoso jugador francés denunció en sus redes sociales que sus pequeños habían recibidos ataques discriminatorios, aunque no entró en detalles.

Por tal motivo, Allan Saint-Maximin no fue convocado por André Jardine para el compromiso de la Jornada 4 del Clausura 2026, ya que le pidió a la directiva azulcrema que necesita un tiempo para digerir las agresiones que habían sufrido sus hijos.

