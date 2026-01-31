América termina con su mala racha sin goles y gana ante Necaxa

América terminó con una oscura racha de 336 minutos sin gol, su afición volvió a celebrar en el estadio Ciudad de los Deportes y las Águilas consiguieron su primera victoria del Clausura 2026; sin embargo, no todo fue alegría en la fanaticada azulcrema.

Lo que debió ser fiesta en la casa del América por el primer triunfo (2-0) ante Necaxa y por el arribo del refuerzo brasileño Raphael Veiga, se tornó en tristeza y nostalgia con la próxima salida de Álvaro Fidalgo.

El español cumplirá el sueño de regresar al futbol español y todo parece indicar que su destino está en el Real Betis. Esta noticia cobró mayor fuerza que la misma victoria de los emplumados.

Sin Alejandro Zendejas, sin Allan Saint-Maximin, sin Rodrigo Aguirre y sin el ídolo, Álvaro Fidalgo, los de Coapa saltaron a la cancha en el Ciudad de los Deportes. Que no apareciera el nombre del Maguito fue una sorpresa.

Álvaro Fidalgo en el estadio Ciudad de los Deportes, durante el partido de América contra Necaxa de la Jornada 4 del Clausura 2026 - Foto: Imago7

De a poco, la noticia corrió por las gradas y entre cánticos y vitoreos para Fidalgo, quien estaba en uno de los palcos, comenzó el adiós del Maguito.

Con goles del uruguayo Brian Rodríguez (36') quien tomó la batuta y puso el ritmo del juego americanista y del chileno Víctor Dávila (39'), quien aún no define su futuro, la aficion comenzó a dejar pasar la dura noticia.

Al minuto 45, Kevin Gutiérrez se fue expulsado por una dura entrada sobre Raúl "La Pantera" Zúñiga, acción que abrió todas las puertas para el equipo de André Jardine. El ritmo y el dominio fue de los Azulcrema que ya no corrieron mayor peligro por parte de los Rayos.

André Jardine cumplió. Para la jornada 4 prometió el primer triunfo y así fue, pero la verdadera preocupación no pasa ahora por lo sucedido en el terreno de juego.

Las altas y bajas no paran en el Nido y la dolorosa salida de Álvaro Fidalgo golpeará a la aficion del América.

¿Cuál fue el resultado del partido América vs Necaxa?

En medio de la tristeza por la inminente salida de Álvaro Fidalgo, el América ganó (2-0) ante Necaxa con los goles de Brian Rodríguez (36') y Víctor Dávila (39').

