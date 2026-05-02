Liga MX Femenil: Monterrey humilla a Cruz Azul en el juego de vuelta y clasifica a semifinales

Sin mayor complicación, el Monterrey derrotó (4-0) al Cruz Azul en la vuelta de los cuartos de final y clasificó a semifinales, gracias a un marcador global de 5-1.

Con una extraordinaria actuación de Lucía García, quien marcó un hat-trick, las Rayadas descarrilaron a la Máquina y se instalaron en la antesala de la final.

La otra anotación del equipo regiomontano la consiguió Marcela Restrepo, quien fue la encargada de abrir el marcador en el estadio BBVA.

Desde que comenzó el partido, las dirigidas por Amandine Miquel fueron a buscar la portería rival y demostraron su intención de cerrar la eliminatoria lo más rápido posible.

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Aunque, a los 25 minutos lograron romper el cerrojo celeste y, para la segunda mitad, completaron la tarea con contundencia.

En 11 minutos, la delantera española sentenció el partido con sus tres goles y provocó que el Gigante de Acero explotara.

Los más de 9 mil aficionados presentes en el inmueble albiazul celebraron al máximo la espectacular victoria de su equipo.

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Las Rayadas están a 180 minutos de disputar su octava final del futbol mexicano, por lo que tendrán la motivación de conseguir uno de los boletos disponibles.

Aunque, todavía no conocen a su siguiente rival y tendrán que esperar a que este domingo se disputen los otros dos compromisos pendientes de los cuartos de final.

Una combinación de resultados podría poner a las Tigres en su camino, es decir, se viviría una nueva edición del Clásico Regio en la Liga MX Femenil.

La única certeza que tiene la escuadra regia es que en semifinales evitará al América, el líder del torneo.

El Monterrey no tuvo piedad y humilló al Cruz Azul en su casa para sellar su pase a la siguiente ronda y ya sueña con estar en una nueva final para buscar su quinto campeonato.