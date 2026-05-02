Tigres ruge primero en la Ida de Cuartos de Final y los MEMES sepultaron a las Chivas

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dio un golpe de autoridad en la Liguilla del Clausura 2026 tras imponerse 3-1 al Guadalajara, resultado que no solo los acerca a las semifinales, sino que también encendió las redes sociales con una lluvia de memes que colocaron al Rebaño Sagrado como protagonista de la burla digital.

El partido comenzó con una sorpresa. Guadalajara, dirigido por Gabriel Milito, tomó ventaja apenas al minuto 11 gracias a Ricardo Marín, quien aprovechó un descuido defensivo para marcar con pierna izquierda. La anotación ilusionó a los rojiblancos, pero también activó la creatividad de los aficionados, quienes anticiparon el drama que vendría después.

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La respuesta de Tigres no tardó en llegar. El equipo comandado por Guido Pizarro recuperó el orden y antes del descanso encontró el empate con un remate de cabeza de Angulo en tiro de esquina. Ese gol cambió el partido y, al mismo tiempo, dio pie a los primeros memes que ironizaban sobre la fragilidad defensiva de Chivas.

En la segunda mitad, el dominio felino se volvió contundente. Al minuto 52, Juan Brunetta definió con precisión. Tres minutos después, Diego Sánchez amplió la ventaja en un contragolpe letal. Ese par de goles desató una avalancha de memes en plataformas como X y Facebook, donde los usuarios ridiculizaron al Guadalajara.

La ausencia de varios titulares por convocatoria a la Selección Mexicana también se convirtió en material para la sátira digital. Los aficionados no perdonaron y señalaron la falta de profundidad del plantel rojiblanco, mientras exaltaron la contundencia de Tigres.

Con el 3-1 en el marcador, Guadalajara quedó obligado a ganar por dos goles en la vuelta para avanzar, una misión complicada.

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