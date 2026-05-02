Nahuel Guzmán revienta a Jorge Pietrasanta tras el Tigres vs Chivas: "¿Eso es periodismo?"

La victoria de Tigres sobre Chivas no solo dejó consecuencias deportivas en la serie de cuartos de final del Clausura 2026, también desató un fuerte cruce en redes sociales entre Nahuel Guzmán y el comentarista Jorge Pietrasanta.

El conjunto regiomontano logró una remontada tras iniciar en desventaja. Ricardo Marín adelantó al Guadalajara en los primeros minutos, pero la reacción felina llegó con anotaciones de Juan Brunetta y Diego Sánchez, bajo la dirección técnica de Guido Pizarro.

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El resultado final de 3-1 dejó a Tigres con ventaja rumbo al partido de vuelta.

El equipo rojiblanco, dirigido por Gabriel Milito, enfrentó el compromiso con ausencias importantes debido a convocatorias de la Selección Mexicana.

A pesar de ello, mantuvo presión constante durante varios lapsos del encuentro, aunque sin lograr sostener la ventaja inicial.

Sin embargo, un momento que robó reflectores surgió fuera del terreno de juego.

¿Cómo fue la reacción de Nahuel Guzmán en contra de Jorge Pietrasanta?

Durante el partido, Pietrasanta publicó en su cuenta de X el siguiente mensaje: "Tigres lleva 45 minutos llorando y reclamando!! Eso es un equipo grande?".

La frase provocó una reacción inmediata de Guzmán, quien no dudó en responder de forma directa.

"Imagínate haber estudiado la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y un doctorado en Periodismo Deportivo. Trabajar hace mas de 35 años de eso, cubrir mundiales... y hacer un análisis como este... eso es periodismo?", escribió el arquero.

Imagínate haber estudiado la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y un doctorado en Periodismo Deportivo. Trabajar hace mas de 35 años de eso, cubrir mundiales... y hacer un análisis como este...🤷🏽‍♂️ eso es periodismo? — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) May 3, 2026

El duelo definitivo se disputará en el Estadio Akron, donde Guadalajara necesita imponerse por al menos dos goles para avanzar a la semifinal.

Un triunfo por esa diferencia empataría el global, pero le daría el pase a Chivas gracias a su mejor posición en la fase regular.