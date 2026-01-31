Más Información

Raphael Veiga tuvo una emotiva despedida del Palmeiras antes de convertirse en refuerzo del América

Violencia en Liga MX: Pelea entre las barras bravas del Puebla y Toluca deja cuatro detenidos

América vs Necaxa: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 4 del Clausura 2026 este sábado 31 de enero?

Cruz Azul analiza la llegada de Joao Pedro como refuerzo "bomba" para el Clausura 2026

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 4 del Clausura 2026 este sábado 31 de enero

Después de varias semanas de incertidumbre, la novela de y el América parece haber llegado a un final feliz para la afición azulcrema.

Este sábado, el atacante brasileño se despidió de la afición del Palmeiras y recibió un mensaje emotivo de parte de su madre antes de viajar a la Ciudad de México para reportar con las Águilas.

"Que Dios te acompañe, te amo mucho", escribió la madre de Veiga una publicación de Instagram donde se muestra a los dos abrazándose en el aeropuerto.

Según distintos reportes, Raphael Veiga sería nuevo jugador del América gracias a un préstamo con opción a compra, con un cargo de 1.5 millones de dólares.

Quien fuera aficionado desde pequeño al Palmeiras y abandona el club como uno de los ídolos de la era moderna en el club, ilusiona a la afición americanista en sus objetivos de ganar el Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup.

LOS NÚMEROS DE RAPHAEL VEIGA CON EL PALMEIRAS

El inminente nuevo refuerzo del América jugó más de 350 partidos con el Verdao y anotó más de 100 goles, donde logró los siguientes títulos.

  • 4 Campeonatos Paulistas
  • 2 Copas Libertadores
  • 2 Brasileiraos
  • 1 Copa de Brasil
  • 1 Supercopa de Brasil
  • 1 Recopa Sudamericana

