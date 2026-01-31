Raphael Veiga tuvo una emotiva despedida del Palmeiras antes de convertirse en refuerzo del América

Después de varias semanas de incertidumbre, la novela de Raphael Veiga y el América parece haber llegado a un final feliz para la afición azulcrema.

Este sábado, el atacante brasileño se despidió de la afición del Palmeiras y recibió un mensaje emotivo de parte de su madre antes de viajar a la Ciudad de México para reportar con las Águilas.

Lee también América vs Necaxa: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 4 del Clausura 2026 este sábado 31 de enero?

"Que Dios te acompañe, te amo mucho", escribió la madre de Veiga una publicación de Instagram donde se muestra a los dos abrazándose en el aeropuerto.

Según distintos reportes, Raphael Veiga sería nuevo jugador del América gracias a un préstamo con opción a compra, con un cargo de 1.5 millones de dólares.

Quien fuera aficionado desde pequeño al Palmeiras y abandona el club como uno de los ídolos de la era moderna en el club, ilusiona a la afición americanista en sus objetivos de ganar el Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup.

Raphael Veiga não teve despedida, mas fez questão de ir agradecer os torcedores que estavam na porta do CT. pic.twitter.com/dmyONMBvkM — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) January 31, 2026

Lee también Cruz Azul sufrió para vencer a los Bravos de Juárez y la afición se manifestó con LOS MEJORES MEMES

LOS NÚMEROS DE RAPHAEL VEIGA CON EL PALMEIRAS

El inminente nuevo refuerzo del América jugó más de 350 partidos con el Verdao y anotó más de 100 goles, donde logró los siguientes títulos.

4 Campeonatos Paulistas

2 Copas Libertadores

2 Brasileiraos

1 Copa de Brasil

1 Supercopa de Brasil

1 Recopa Sudamericana

Lee también Violencia en Liga MX: Pelea entre las barras bravas del Puebla y Toluca deja cuatro detenidos