América vs Necaxa: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 4 del Clausura 2026 este sábado 31 de enero?

Este sábado continúa la actividad de la Liga MX con la jornada 4 del torneo Clausura 2026. El primer partido de la tarde será en el Ciudad de los Deportes entre el América y el Necaxa, que para fortuna de los aficionados que no puedan asistir al estadio, será transmitido por televisión abierta.

Vale recordar que este encuentro entre Águilas y Rayos fue reprogramado por la Liga MX en colaboración con la Alcaldía Benito Juárez, debido al concierto de Kanye West en la Plaza de Toros.

El equipo dirigido por André Jardine no tuvo un arranque de torneo ideal. En las primeras tres jornadas cosecharon dos empates y una derrota, sin goles a favor, por lo que ocupan el lugar número 15 en la tabla de posiciones con tan solo 2 puntos. Después de la visita entre semana de Emilio Azcárraga al plantel, se espera que los azulcrema muestren su mejor versión hasta ahora y regresen al camino de la victoria de cara a su debut en la Concacaf Champions Cup.

Allan Saint-Maximin con América, durante la fase regular del Clausura 2026 - Foto: Imago7

A la espera de que se concrete la llegada del atacante brasileño Raphael Veiga, la ilusión del primer gol del campeonato recae en figuras como Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y por supesto, Henry Martín.

Por su parte, el Necaxa de Martín Varini tampoco vive su mejor momento. Con tres puntos, producto de una victoria y dos tropiezos, están solamente un escalón por encima de las Águilas.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido entre América y Necaxa.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER AMÉRICA VS NECAXA EN VIVO?

Día: sábado 31 de enero

Hora: 16:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

