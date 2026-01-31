Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 4 del Clausura 2026 este sábado 31 de enero

Este sábado continúa la actividad de la jornada 4 de la Liga MX con cinco partidos atractivos, donde destaca la presencia de América, Chivas, Rayados y Tigres. Para fortuna de los aficionados, dos de los juegos serán transmitidos por televisión abierta.

El primer partido será entre las Águilas y los Rayos del Necaxa, debido al concierto de Kanye West que forzó a la Liga MX a cambiar el horario del encuentro.

Más tarde, habrá dos partidos a la misma hora. Las Chivas de Gabriel Milito visitan el estadio Alfonso Lastras, con la ilusión de mantener el invicto y la cima del campeonato, mientras en el estadio Jalisco el Atlas será anfitrión del "renovado" Mazatlán, ahora con Sergio Bueno al frente del equipo.

Ya sin Germán Berterame, los Rayados reciben a los Xolos de Tijuana en el Gigante de Acero, obligados a ganar en su casa y con su gente. Finalmente, el último partido de este sábado lo protagonizan León y Tigres.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO la jornada 4 del Clausura 2026.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 4 DE LA LIGA MX ESTE SÁBADO?

América vs Necaxa

Hora: 16:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Atlético de San Luis vs Chivas

Hora: 17:00 horas

Transmisión: ESPN y Disney+

Atlas vs Mazatlán

Hora: 17:00 horas

Transmisión: ViX

Rayados vs Tijuana

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

León vs Tigres

Hora: 19:10 horas

Transmisión: FOX One

