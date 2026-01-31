Más Información

Cruz Azul analiza la llegada de Joao Pedro como refuerzo "bomba" para el Clausura 2026

Cruz Azul analiza la llegada de Joao Pedro como refuerzo "bomba" para el Clausura 2026

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 4 del Clausura 2026 este sábado 31 de enero

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 4 del Clausura 2026 este sábado 31 de enero

Cruz Azul sufrió para vencer a los Bravos de Juárez y la afición se manifestó con LOS MEJORES MEMES

Cruz Azul sufrió para vencer a los Bravos de Juárez y la afición se manifestó con LOS MEJORES MEMES

Sorteo Coca-Cola te acerca SEMANA 2

Sorteo Coca-Cola te acerca SEMANA 2

Pumas festeja con LOS MEJORES MEMES la goleada contra Santos Laguna

Pumas festeja con LOS MEJORES MEMES la goleada contra Santos Laguna

Este sábado continúa la actividad de la jornada 4 de la con cinco partidos atractivos, donde destaca la presencia de América, Chivas, Rayados y Tigres. Para fortuna de los aficionados, dos de los juegos serán transmitidos por televisión abierta.

El primer partido será entre las Águilas y los Rayos del Necaxa, debido al concierto de Kanye West que forzó a la Liga MX a cambiar el horario del encuentro.

Lee también

Más tarde, habrá dos partidos a la misma hora. Las Chivas de Gabriel Milito visitan el estadio Alfonso Lastras, con la ilusión de mantener el invicto y la cima del campeonato, mientras en el estadio Jalisco el Atlas será anfitrión del "renovado" Mazatlán, ahora con Sergio Bueno al frente del equipo.

Ya sin Germán Berterame, los Rayados reciben a los Xolos de Tijuana en el Gigante de Acero, obligados a ganar en su casa y con su gente. Finalmente, el último partido de este sábado lo protagonizan León y Tigres.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO la jornada 4 del Clausura 2026.

Lee también

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 4 DE LA LIGA MX ESTE SÁBADO?

América vs Necaxa

  • Hora: 16:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Atlético de San Luis vs Chivas

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: ESPN y Disney+

Atlas vs Mazatlán

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: ViX

Rayados vs Tijuana

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

León vs Tigres

  • Hora: 19:10 horas
  • Transmisión: FOX One

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS