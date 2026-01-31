Chivas, sin tiempo de relajarse en visita al San Luis; van por la cuarta victoria

Las Chivas regresan a la actividad luego del parón por actividades de Selección Mexicana, a la que aportó ocho elementos para los duelos contra Panamá y Bolivia. Con ese extra de motivación, el equipo rojiblanco buscará extender su paso perfecto en el Clausura 2026 frente al Atlético de San Luis.

Bajo el mando de Gabriel Milito, el Rebaño impuso un estilo efectivo que ya extrañaban sus aficionados. Sin embargo, aunque en el papel el cuadro potosino luce como un rival a modo, la realidad es que el Atlético suele complicarle la vida al chiverío, de visita.

El historial en casa de los potosinos no favorece al Guadalajara desde que el San Luis regresó al máximo circuito en el año 2019 bajo la administración del Atlético de Madrid. En seis visitas previas, Chivas suma sólo una victoria, tres empates y dos derrotas.

El único triunfo rojiblanco data del Clausura 2024, gracias a un doblete desde el punto de penalti de Víctor Pocho Guzmán. En total, los tapatíos han marcado ocho goles y recibido 10 en esa cancha, números que invitan a la precaución.

La buena noticia para el redil es que los potosinos no han ganado en su casa en este torneo, su único partido lo perdieron 2-1 con Tigres.

Para añadirle color al asunto, Chivas estrenará indumentaria alternativa: un jersey en un tono azul con vivos en dorado que lucirá mientras presume el liderato y el invicto.

Milito sabe que no hay margen para relajarse, aunque su Rebaño camine con paso firme. ¿Mantendrá Chivas la racha de triunfos o la casa del Atlético de San Luis volverá a ser un hueso duro de roer?