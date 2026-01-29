Chivas lanza uniforme azul y aficionados de Cruz Azul reaccionan con críticas

Guadalajara ha comenzado de gran manera el Clausura 2026, al ubicarse tras las primeras tres fechas como líder general de la Liga MX, situación que fue celebrada por la afición, la cual espera que de la mano de Gabriel Milito el equipo levante el campeonato.

Los rojiblancos volverán a la actividad este fin de semana, cuando enfrenten en condición de visitante al Atlético de San Luis. Compartieron con su afición, mediante sus redes sociales, el estreno de una nueva indumentaria para el torneo.

Lee también Óscar ‘Conejo’ Pérez brilla en amistoso y fans piden su convocatoria al Mundial

Con la presencia de sus figuras más importantes, los tapatíos y la marca Puma presentaron el nuevo jersey alternativo del equipo. Este uniforme incluye una camiseta en color azul con líneas verticales en azul rey y detalles dorados.

La nueva piel de Chivas, ya disponible en la tienda del equipo con un precio al público de 2,699 pesos y que será utilizada ante el conjunto potosino este sábado, dividió opiniones en redes sociales.

Lee también Larcamón respalda la planificación de Cruz Azul para este Clausura 2026; van por un jugador ofensivo

En las plataformas digitales, los fanáticos de Cruz Azul explotaron contra Chivas y, con comentarios burlones, rechazaron los colores utilizados.

Con frases como: "Ya se quieren parecer a su padre", "¿Luis Romo regresó a Querétaro?", "Las Chivas rayadas del Cruz Azul", y "Gran homenaje al único tricampeón de la Liga MX", expresaron su sentir.