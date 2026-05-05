Arsenal y Atlético de Madrid definen en Londres al primer finalista de la Champions League

El primer finalista en la Champions League se definirá hoy, sobre la cancha del estadio Emirates, en Londres.

Luego de haber empatado (1-1) en el polémico juego de ida, disputado en el Riyadh Air Metropolitano, el Arsenal y el Atlético de Madrid se vuelven a ver la cara, pero esta vez uno tendrá que salir victorioso.

A pesar de que el gol como visitante ya no es factor de desempate, los Gunners salen con ligero favoritismo, por contar con el apoyo de su afición.

Para dimensionar lo fuerte que es el equipo de Mikel Arteta en su casa, basta con mirar las estadísticas.

A lo largo de la temporada 2025-26, en todas las competiciones, ha jugado 30 veces como local y sólo ha sufrido tres derrotas, con 23 triunfos y cuatro empates.

Además, en la actual edición de la Liga de Campeones, el Arsenal se mantiene invicto luego de 13 compromisos, con 10 victorias y tres igualadas.

Por su parte, la escuadra española es consciente de que se juega su última oportunidad de levantar un trofeo esta temporada, tras quedarse fuera de la carrera por la Liga desde hace algunas jornadas y haber perdido la final de la Copa del Rey con la Real Sociedad.

Así es que el conjunto de Diego Pablo Simeone tratará de salir avante de su visita a Inglaterra, para regresar a casa con el boleto a la final en Budapest.

Los Gunners quieren alcanzar la segunda disputa por la Orejona en su historia, tras la edición 2005-06 que perdieron con el Barcelona.

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