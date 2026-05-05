Alejandra Ortega: "La marcha femenil mexicana vive su mejor momento" 

El atletismo mexicano vive un momento de renovada ilusión. Los recientes resultados positivos han reavivado la expectativa rumbo a los Juegos Olímpicos, con deportistas de distintas generaciones devolviéndole protagonismo a disciplinas que parecían relegadas. Sin embargo, detrás del crecimiento persisten tensiones internas.

Alejandra Ortega, medallista de plata en la Copa del Mundo de Marcha, no dudó en señalar esta problemática. Más allá de celebrar el nivel competitivo y los logros individuales, la deportista alzó la voz para evidenciar las rivalidades impulsadas, en gran medida, desde los propios equipos de trabajo.

“El ambiente dentro del deporte es complicado, y la marcha no es la excepción. Hay rivalidades entre los atletas, en su mayoría impulsadas por los entrenadores, quienes nos ven como rivales y no como equipo. Previo a un ciclo que será muy importante para todos, se deberían terminar esos choques y buscar formar un mismo grupo que vea por representar de la mejor manera a México”. dijo.

Ortega, quien reveló que tras su triunfo no recibió mensajes de felicitación de otros atletas, destacó que eso no impide que se sienta contenta por los logros de compañeros como Érick Portillo, Alegna González y todo el equipo mixto.

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