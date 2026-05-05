Alejandra Ortega sueña con irse del deporte con una presea olímpica

En las calles de Brasil, la mexicana Alejandra Ortega escribió un nuevo capítulo en su historia deportiva. Tras una férrea batalla con la campeona mundial Kimberly García, la marchista nacional cruzó la meta de los 21 kilómetros con la medalla de plata y su mejor marca personal en el Campeonato Mundial, un resultado que refleja más de dos décadas de disciplina y resiliencia.

A lo largo de 23 años, Ortega ha vivido caídas y victorias, pero hoy se consolida como una de las figuras más sólidas en la marcha internacional. Con la mirada puesta en Los Ángeles 2028, la ambición es clara: Cerrar su trayectoria con la medalla olímpica que corone su legado.

“El resultado en Brasil me coloca en la élite de mi deporte, demuestra que tengo la capacidad para alcanzar cosas muy importantes. Llega en un gran momento, a un par de años de Los Ángeles 2028, que es la gran meta. Ahora, el mayor deseo y esfuerzo es enfocarse en mantener el nivel y buscar una medalla olímpica que me permita cerrar mi carrera de la mejor manera”, dijo, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Considera que vive el mejor momento en su carrera. Foto: Fernanda Rojas

Ortega, consciente de la profunda tradición que la marcha representa para México, reconoce el peso histórico de cada paso. Para ella, competir tan cerca de casa no sólo significa defender sus propios sueños, también honrar el legado de quienes han convertido a esta disciplina en un símbolo de orgullo.

“Será mi último baile y estoy emocionada, con el deseo de estar en esa gran fiesta en la que estaremos rodeadas por mucha afición mexicana. Lo quiero vivir de una manera plena y feliz. Estoy en mi mejor momento. Será dura la clasificación, pero es motivante a la vez”, agregó.

Alejandra llegó a considerar el retiro tras su participación en los Olímpicos París 2024, pero reconoció que gran parte del camino hacia su objetivo en Estados Unidos dependerá del trabajo junto a su entrenador Alfonso Ortiz.

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