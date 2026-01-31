Pumas festeja con LOS MEJORES MEMES la goleada contra Santos Laguna

Este viernes se reanudó la actividad del torneo Clausura 2026 y los Pumas ganaron, gustaron y golearon frente a Santos Laguna en el estadio Olímpico Universitario. Después de arrastrar una racha de 90 días sin ganar como local, los felinos le regalaron a su afición un contundente triunfo.

Adalberto Carrasquilla, Alan Medina y Jordan Carrillo con un doblete fueron los autores de los goles universitarios frente a unos inofensivos Santos, que de "Guerreros" no mostraron nada.

En redes sociales, la afición de Pumas festejó con LOS MEJORES MEMES este triunfo que encendió la llamada de la ilusión en varios de ellos.

Con este triunfo, además, los Pumas se ubican momentáneamente en el tercer lugar de la tabla de posiciones. La promesa de regresar a Universidad Nacional a los primeros puestos se mantiene como deuda pendiente en Efraín Juárez y la directiva del club, pero este inicio de campaña luce prometedor.

Después de cuatro jornadas, Pumas mantiene el invicto y en el medio, logró romper la maldición sin victorias en el estadio de Tigres.

LOS MEJORES MEMES DE LA VICTORIA DE PUMAS

En X (antes Twitter), los aficionados de Pumas compartieron los mejores memes tras la victoria en casa. "Hace mucho no disfrutaba un partido suyo", mencionó @alexared20.

Otros aficionados le agradecieron a Efraín Juárez, algunos a Keylor Navas... y a modo de broma, no faltó quien le agradeció a Kanye West en su primera visita a la Ciudad de México.

Estos son LOS MEJORES MEMES de la paliza de Pumas a Santos Laguna

