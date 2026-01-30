Germán Berterame dice adiós a Rayados para llegar al Inter Miami con Messi

Después de semanas especulando sobre su futuro, Germán Berterame y Rayados de Monterrey hacen oficial la salida del delantero argentino naturalizado mexicano, quien ahora jugará en el Inter Miami de la MLS junto a Lionel Messi.

"El Club de Futbol Monterrey informa que el delantero Germán Berterame pasa al Inter Miami en una transferencia definitiva. El argentino naturalizado mexicano llegó al Monterrey para el Torneo Apertura 2022, procedente del Atlético de San Luis, y se convirtió en un referente en la delantera desde sus primeras participaciones con los Rayados", se lee en el comunicado del cuadro regiomontano.

Por medio de un video compartido en redes sociales, el club recordó, junto a Berterame, sus mejores momentos en el equipo, el cual emocionó al prolífico atacante.

"Siempre quise ganar algo acá y no se pudo dar, pero siempre me llevo algo positivo de acá. Me llevo todo el cariño de la gente, he pasado muchísimas cosas bien y mal."

“Rayados es una familia, y la familia es lo que me llevo de esta institución”.🎙️Germán Berterame.🔵⚪️ pic.twitter.com/gqWqvyC9xi — Rayados (@Rayados) January 30, 2026

"Esta decisión es una que como jugador siempre quise. Me voy con la consciencia tranquila porque deje todo por este club, pero ojalá pueda regresar más adelante", compartió Berterame.

El seleccionado mexicano jugó un total de 239 partidos y logró marcar 68 veces. 55 de sus goles fueron en la Liga MX, 10 en Copa de Campeones de la CONCACAF, 7 en Leagues Cup y 4 en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Berterame llega a Inter Miami con la etiqueta de "jugador franquicia"

Lionel Messi y Rodrigo de Paul son los otros dos futbolistas catalogados como "jugador franquicia" y, con la llegada de Germán Berterame ya se llenaron los cupos para esta etiqueta, la cual significa que son los del salario más alto.

"Berterame ocupará la posición de Jugador Franquicia y mantendrá su contrato hasta la temporada 2028-29 de la Major League Soccer (MLS), con opción de extensión para la temporada 2029-30", explica el club estadounidense en su página web.

Mexican forward Germán Berterame joins as a Designated Player, bringing a proven goal-scoring pedigree ⚽ Welcome to Miami!



Details: https://t.co/CBJatdte0z pic.twitter.com/IlIoaBuAbc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 30, 2026

De acuerdo con reportes, el Inter Miami pagó alrededor de 15 millones de dólares por el atacante que apunta a estar en el Mundial 2026 con México. Este movimiento lo coloca como la octava venta más alta de la Liga MX.