Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 4 del Clausura 2026 este viernes 30 de enero

La Liga MX está de regreso, luego de la pausa por los partidos amistosos que disputó la Selección Mexicana.

Este viernes 30 de enero se pone en marcha la Jornada 4 del Clausura 2026, con tres partidos que prometen un sinfín de emociones por la calidad de los equipos que entran en acción.

Hoy, el Puebla, el Toluca, los Pumas, el Santos, el FC Juárez y el Cruz Azul saltan al terreno de juego para jugar su cuarto encuentro del naciente torneo del futbol mexicano.

El bicampeón y los dos clubes grandes de nuestro balompié nacional juegan esta noche y parten como favoritos para quedarse con el triunfo.

Cabe resaltar que los Diablos Rojos y la Máquina buscarán quedare con los tres puntos para seguir peleando en la parte alta de la tabla general y seguir de cerca al superlíder general: las Chivas.

Por parte, el conjunto universitario tiene la urgencia de ganar en casa para sumar sus primeros tres puntos como local; además, para mantener el invicto.

Mientras que los Bravos y la Franja intentarán acercarse a los puestos de la Liguilla, por lo que un triunfo es más que indispensable para ambos.

El Santos tiene la misión de sumar su primera victoria en el Clausura 2026 para salir de los últimos lugares de la clasificación.

Por todas estas cuestiones, se espera que estos primeros tres juegos de la Fecha 4 sean más que intensos y ofrezcan un digno espectáculo a los aficionados del futbol mexicana.

Cabe resaltar que dos de los tres duelos serán transmitidos por televisión abierta, por lo que los seguidores de sus respectivos equipos podrán disfrutarlos.

Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX este viernes 30 de enero

Puebla vs Toluca

Fecha: Viernes 30 de enero

Hora: 19:00

Estadio: Cuauhtémoc

Transmisión: Azteca 7/FOX One/FOX

Pumas vs Santos

Fecha: Viernes 30 de enero

Hora: 21:00

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: ViX Premium