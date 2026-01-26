Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026?

Más Información
La mexicana Regina Tarín supera pruebas en WWE y debe elegir entre lucha libre y artes marciales mixtas
Los Seahawks jugarán el Super Bowl "gracias al Papa León XIV"; la relación entre el éxito de Seattle y el Vaticano
Finalmente, la espera terminó. La Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX está cada vez más cerca de arrancar.
Luego de la pausa por los partidos amistosos de la Selección Mexicana, ante Panamá y Bolivia, el naciente torneo del futbol mexicano se vuelve a poner en acción.
El Tricolor aprovechó sus dos compromisos y logró quedarse con la victoria en ambos, por la mínima, por lo que valió la pena que la Liga mexicana tuviera un parón.
Ahora, la cuarta fecha se pone en marcha con interesantes juegos que prometen estar llenos de emociones y, sobre todo, goles.
Tras las primeras tres jornadas, las Chivas marchan en el primer lugar de la tabla general, siendo las únicas que han ganados todos sus encuentros.
Lee También Chicharito Hernández reaparece en redes para burlarse públicamente del penalti que falló con Chivas
Con nueve puntos, cinco goles a favor y uno en contra, el Rebaño se encuentra en lo más alto de la clasificación, seguido de cerca por el Toluca (siete).
Después están el Monterrey, el Cruz Azul y el Atlas, los tres equipos con seis unidades; en el sexto lugar se ubican los Pumas con cinco, los mismos que el Tijuana.
El octavo y último puesto de la clasificación que da boleto a la Liguilla, recordando que, para este torneo, ya no existe el Play-In, está el Atlético San Luis.
Aunque, los potosinos tienen la ventaja de la diferencia de goles, ya que el FC Juárez, el León, los Tigres y el Pachuca también tiene cuatro puntos.
Todavía falta mucho para que comience la Fiesta Grande del futbol mexicano; sin embargo, para cada club es importante no dejar unidades en el camino para llegar con mayor tranquilidad al cierre de la Fase Regular.
La Jornada 4 se pone en marcha el próximo fin de semana, con tres juegos disputados el viernes, cinco el sábado y uno el domingo.
Lee También Kanye West "obliga" al América a cambiar de horario su partido contra Necaxa, informa la Alcaldía Benito Juárez
¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX?
- Puebla vs Toluca
- Fecha: Viernes 30 de enero
- Hora: 19:00
- Estadio: Cuauhtémoc
- Transmisión: Azteca 7/FOX One
- Pumas vs Santos
- Fecha: Viernes 30 de enero
- Hora: 21:00
- Estadio: Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX Premium
- FC Juárez vs Cruz Azul
- Fecha: Viernes 30 de enero
- Hora: 21:06
- Estadio: Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Azteca 7/FOX One
- América vs Necaxa
- Fecha: Sábado 31 de enero
- Hora: 16:00
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Transmisión: TUDN/ ViX Premium
- Atlas vs Mazatlán FC
- Fecha: Sábado 31 de enero
- Hora: 17:00
- Estadio: Jalisco
- Transmisión: ViX Premium
- Atlético San Luis vs Chivas
- Fecha: Sábado 31 de enero
- Hora: 17:00
- Estadio: Alfonso Lastras Ramírez
- Transmisión: ESPN/Disney+
- Monterrey vs Tijuana
- Fecha: Sábado 31 de enero
- Hora: 19:00
- Estadio: BBVA
- Transmisión: TUDN/ ViX Premium
- León vs Tigres
- Fecha: Sábado 31 de enero
- Hora: 19:00
- Estadio: León
- Transmisión: FOX One
- Querétaro vs Pachuca
- Fecha: Domingo 1 de enero
- Hora: 17:00
- Estadio: Corregidora
- Transmisión: FOX One
Noticias según tus intereses
[Publicidad]