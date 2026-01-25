Javier Aguirre es autocrítico sobre el funcionamiento de la Selección Mexicana: “Hay cosas por corregir”

A pesar del triunfo por la mínima (0-1) sobre Bolivia y que significó su número 50 al frente de la Selección Mexicana, Javier Aguirre fue autocrítico y reconoció que todavía hay algunos detalles por pulir, rumbo al Mundial 2026.

“Más allá del resultado, hubo cosas interesantes, otras no tanto, pero esas me las reservo para hablarlas cuando nos volvamos a reunir. Evidentemente, sí hay cosas por corregir; creo que un empate pudo haber sido justo, pero así es el futbol, nos vamos contentos”, declaró el Vasco en conferencia de prensa pospartido.

Como en la mayoría de sus intervenciones, el Vasco recordó que, para él, lo más importante es “ver qué jugadores tienen equilibrio emocional, tamaños y buen juego” para que formen parte de su lista de 26 convocados.

“Me sirvieron muchísimo estos dos partidos para sacar conclusiones [porque] el rival nos pone a prueba y nos exige y es ahí donde se ve quien puede estar. El objetivo, más allá del resultado, era someterlos a un ambiente distinto, que no estuvieran cómodos y que mostraran que, a pesar de las adversidades, tienen capacidad para integrar a la Selección Nacional en el Mundial”, puntualizó.

Antes de compartir una “evaluación concreta” sobre los dos duelos amistosos en este inicio de año, Javier Aguirre señaló que deberá ver las repeticiones con detenimiento, pero adelantó que quedó satisfecho con el desempeño de los jóvenes que tuvieron su presentación con la camiseta tricolor (Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Kevin Castañeda y Everardo López).

“Necesito ver los partidos con calma, es un proceso de análisis; hay jugadores que no lucen, pero hacen bien su trabajo, pero estoy muy contento con los cuatro o cinco jóvenes que aparecieron por primera vez en Selección Nacional; no me defraudaron, me sorprendieron gratamente”, valoró el histórico Vasco.