Bolivia vs México: EN VIVO – Partido Amistoso – Rumbo a la Copa del Mundo de 2026

La Selección Mexicana continúa con su preparación para la Copa del Mundo de 2026, donde será una de las tres anfitrionas.

El Tricolor encara esta tarde su segundo partido amistoso del año, cuando visite a Bolivia en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas.

Este será el quinto duelo del equipo de Javier Aguirre contra selecciones de Conmebol (Sudamérica) en los últimos meses.

Desafortunadamente para México, el saldo en los cuatro compromisos anteriores es negativo, con saldo de dos empates (Ecuador y Uruguay) y dos derrotas (Colombia y Paraguay).

Por tal motivo, la Selección Mexicana buscará romper su mala racha ante países sudamericanos.

Además, tratará de aprovechar el envión anímico que obtuvo al derrotar (0-1) a Panamá en condición de visitante y cortar una sequía de seis juegos consecutivos sin poder ganar.

Sigue aquí el minuto a minuto del Bolivia vs México





⏱️ ¡Rueda el balón en Santa Cruz de la Sierra!



¡Venga, equipo!



🇧🇴 0-0🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 25, 2026





Escuchamos con respeto el Himno Nacional de Bolivia. — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 25, 2026





Ya suena nuestro espectacular Himno Nacional.#SomosMéxico🇲🇽 — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 25, 2026

Los elegidos para el partido de este domingo. 🇲🇽



Once futbolistas que defenderán con todo nuestros colores. 👊#SomosMéxico 💚🤍❤️ @Corona_Futbol



*Publicidad para México* pic.twitter.com/0W7swrsEst — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 25, 2026