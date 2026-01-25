Más Información

Bolivia vs México: EN VIVO – Partido Amistoso – Rumbo a la Copa del Mundo de 2026

La continúa con su preparación para la Copa del Mundo de 2026, donde será una de las tres anfitrionas.

El Tricolor encara esta tarde su segundo partido amistoso del año, cuando visite a Bolivia en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas.

Este será el quinto duelo del equipo de Javier Aguirre contra selecciones de Conmebol (Sudamérica) en los últimos meses.

Desafortunadamente para México, el saldo en los cuatro compromisos anteriores es negativo, con saldo de dos empates (Ecuador y Uruguay) y dos derrotas (Colombia y Paraguay).

Por tal motivo, la Selección Mexicana buscará romper su mala racha ante países sudamericanos.

Además, tratará de aprovechar el envión anímico que obtuvo al derrotar (0-1) a Panamá en condición de visitante y cortar una sequía de seis juegos consecutivos sin poder ganar.

Sigue aquí el minuto a minuto del Bolivia vs México




