Más Información
Edson Álvarez enciende alarmas, rumbo al Mundial de 2026; revela que no se encuentra bien físicamente
Julián Quiñones alcanza a Cristiano Ronaldo en el liderato de goleo; anota en la victoria del Al Qadsiah
La Selección Mexicana continúa con su preparación para la Copa del Mundo de 2026, donde será una de las tres anfitrionas.
El Tricolor encara esta tarde su segundo partido amistoso del año, cuando visite a Bolivia en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas.
Este será el quinto duelo del equipo de Javier Aguirre contra selecciones de Conmebol (Sudamérica) en los últimos meses.
Desafortunadamente para México, el saldo en los cuatro compromisos anteriores es negativo, con saldo de dos empates (Ecuador y Uruguay) y dos derrotas (Colombia y Paraguay).
Lee También Tala Rangel repite como portero titular vs Bolivia; ésta es la alineación de México
Por tal motivo, la Selección Mexicana buscará romper su mala racha ante países sudamericanos.
Además, tratará de aprovechar el envión anímico que obtuvo al derrotar (0-1) a Panamá en condición de visitante y cortar una sequía de seis juegos consecutivos sin poder ganar.
Lee También Luis Romo sobre la posibilidad de ser convocado al Mundial 2026: “Es un sueño posible”
Sigue aquí el minuto a minuto del Bolivia vs México
Universal Deportes 01:27 PM
Bolivia vs México: EN VIVO – Partido Amistoso – Rumbo a la Copa del Mundo de 2026
Noticias según tus intereses
[Publicidad]