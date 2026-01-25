Tala Rangel repite como portero titular vs Bolivia; ésta es la alineación de México

Más Información
Este domingo, la Selección Mexicana disputa su segundo encuentro amistoso de esta mini gira, cuando se mida a Bolivia en el Estadio Ramón Aguilera Costas, el cual no está terminado al 100 por ciento.
Luego de haber derrotado 0-1 a Panamá con un autogol, Javier Aguirre hizo unos cuantos cambios en su alineación para darle minutos a otros futbolistas de esta convocatoria, quienes están en la búsqueda de un lugar para el Mundial de 2026.
Raúl Rangel y Marcel Ruiz son los dos futbolistas que repiten en el 11 titular de la Selección Mexicana para enfrentar a su similar de Bolivia. Dentro de las sorpresas está Armando González como titular, jugador que se postula a ser uno de los delanteros para la Copa del Mundo.
Everardo López y Kevin Castañeda también saltan al campo como titulares y sorpresas dentro de la alineación de Javier Aguirre.
Alineación titular de México vs Bolivia
- Tala Rangel
- Jorge Sánchez
- Israel Reyes
- Jesús Gallardo
- Everardo López
- Erik Lira
- Marcel Ruiz
- Carlos Rodríguez
- Kevin Castañeda
- Diego Laínez
- Armando González
