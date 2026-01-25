Más Información

Tala Rangel repite como portero titular vs Bolivia; ésta es la alineación de México

Edson Álvarez enciende alarmas, rumbo al Mundial de 2026; revela que no se encuentra bien físicamente

Julián Quiñones alcanza a Cristiano Ronaldo en el liderato de goleo; anota en la victoria del Al Qadsiah

Playoffs de la NFL: Horarios y canales para ver las Finales de Conferencia; HOY, domingo 25 de enero

Bolivia vs México: Horario y canales para ver el partido amistoso de la Selección Mexicana; HOY, domingo 25 de enero

Este domingo, la Selección Mexicana disputa su segundo encuentro amistoso de esta mini gira, cuando se mida a Bolivia en el Estadio Ramón Aguilera Costas, el cual no está terminado al 100 por ciento.

Luego de haber derrotado 0-1 a Panamá con un autogol, Javier Aguirre hizo unos cuantos cambios en su alineación para darle minutos a otros futbolistas de esta convocatoria, quienes están en la búsqueda de un lugar para el Mundial de 2026.

Raúl Rangel y Marcel Ruiz son los dos futbolistas que repiten en el 11 titular de la Selección Mexicana para enfrentar a su similar de Bolivia. Dentro de las sorpresas está Armando González como titular, jugador que se postula a ser uno de los delanteros para la Copa del Mundo.

Everardo López y Kevin Castañeda también saltan al campo como titulares y sorpresas dentro de la alineación de Javier Aguirre.

Alineación titular de México vs Bolivia

  1. Tala Rangel
  2. Jorge Sánchez
  3. Israel Reyes
  4. Jesús Gallardo
  5. Everardo López
  6. Erik Lira
  7. Marcel Ruiz
  8. Carlos Rodríguez
  9. Kevin Castañeda
  10. Diego Laínez
  11. Armando González

