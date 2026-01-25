Los mejores MEMES del triunfo de la Selección Mexicana sobre Bolivia

México sumó una victoria más al derrotar 0-1 a Bolivia en su segundo duelo amistoso del mes de enero, pero este triunfo dejó mucho que desear con respecto a las formas y desató los memes por parte de los aficionados.

Durante gran parte del juego, el cuadro dirigido por Javier Aguirre se vio incomodo frente al combinado boliviano que estaba aprovechando la localía para poner en aprietos al equipo tricolor.

El equipo mexicano carecía de ideas, en el primer tiempo solamente alcanzaron a generar peligro en una ocasión, cuando Charly Rodríguez quedó cerca de abrir el marcador del encuentro, pero la intervención del arquero lo impidió.

Otro triunfo para cerrar la primera gira del año. 👏#LaCrónica de la victoria ante Bolivia presentada por @BeGoMx_. 📝 https://t.co/XFGwvW5vTD

#SomosMéxico 🇲🇽

*Publicidad para México* pic.twitter.com/kVbwuJH8jG — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 25, 2026

Tanto en el juego frente a Panamá como en este contra Bolivia, el Tricolor no dejó contento a su afición, que esperaba resultados más abultados pese a ser un equipo conformado por jugadores locales. Contra los panameños lograron el triunfo gracias a un autogol y a los bolivianos les ganaron por un error del portero que dejó el balón a merced de Berterame.

Luego de esta victoria, los internautas aprovecharon para compartir los mejores memes del día, donde algunos jugadores fueron retratados e incluso el propio Christian Martinoli fue protagonista por no haber narrado el encuentro.

Los mejores MEMES del Bolivia vs México

Gol de Berterame, y no nos quedaremos sin el Campeón de goleo para la liguilla.



pic.twitter.com/1XlcFRqjsq — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 🐐 (@Diegoobrizuela) January 25, 2026

lo que esperaba que hiciera Berterame: pic.twitter.com/XysAmazJRJ — umtiti (@umtitirayado) January 25, 2026

pero que hace un boliviano rompiendo a Berterame para que no se vaya

pic.twitter.com/rmZ1F22Ifm — umtiti (@umtitirayado) January 25, 2026

Jorge Sánchez hace que un Boliviano random parezca Ronaldo Nazario — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) January 25, 2026

Jorge Sánchez y Diego Lainez tratando de defender ante los bolivianos: pic.twitter.com/P7FsUC2TXT — El Córner México (@mexico_corner) January 25, 2026

Jorge Sanchez es una basura. No estoy posible que siga siendo jugador de la selección mexicana. pic.twitter.com/wjhf9qTBka — Reynaldo Armenta (@reprakfutbol) January 25, 2026

Ganarle a Bolivia en Bolivia...no es para cualquiera.



Pobrebol vs Bolivia-🚫



Mexico C vs Bolivia-✅Tomen notas pobrebol, no es tan dificil. pic.twitter.com/StF1LtcIa5 — ErickRod1717 (@Erickrod_1717) January 25, 2026