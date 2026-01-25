Los mejores MEMES del triunfo de la Selección Mexicana sobre Bolivia

Más Información
México sumó una victoria más al derrotar 0-1 a Bolivia en su segundo duelo amistoso del mes de enero, pero este triunfo dejó mucho que desear con respecto a las formas y desató los memes por parte de los aficionados.
Durante gran parte del juego, el cuadro dirigido por Javier Aguirre se vio incomodo frente al combinado boliviano que estaba aprovechando la localía para poner en aprietos al equipo tricolor.
El equipo mexicano carecía de ideas, en el primer tiempo solamente alcanzaron a generar peligro en una ocasión, cuando Charly Rodríguez quedó cerca de abrir el marcador del encuentro, pero la intervención del arquero lo impidió.
Tanto en el juego frente a Panamá como en este contra Bolivia, el Tricolor no dejó contento a su afición, que esperaba resultados más abultados pese a ser un equipo conformado por jugadores locales. Contra los panameños lograron el triunfo gracias a un autogol y a los bolivianos les ganaron por un error del portero que dejó el balón a merced de Berterame.
Luego de esta victoria, los internautas aprovecharon para compartir los mejores memes del día, donde algunos jugadores fueron retratados e incluso el propio Christian Martinoli fue protagonista por no haber narrado el encuentro.
Los mejores MEMES del Bolivia vs México
