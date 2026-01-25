Julio César Chávez Jr. triunfa en su regreso al ring con nocaut sobre Ángel Julián

Este fin de semana se vivió el regreso de Julio César Chávez Jr. al cuadrilátero, cuando en la noche del sábado enfrentó a Ángel Julián. Junto a su hermano Omar, ambos pugilistas le dieron una gran alegría a su padre tras ganar sus respectivas peleas.

La Arena Potosí en San Luis Potosí fue el recinto que recibió a los hijos del gran Julio César Chávez, pero la respuesta de la afición no fue la esperada, ya que no se lleno y el ambiente estuvo flojo pese a ser una pelea de los llamados "herederos".

Chávez Jr. midió fuerzas ante el argentino Ángel Julián, en una pelea pactada a 10 rounds en la categoría crucero. El primogénito del Gran Campeón regresó al cuadrilátero, luego de haber caído frente a Jake Paul y de la polémica detención que sufrió en Estados Unidos.

Lee también: Julián Quiñones alcanza a Cristiano Ronaldo en el liderato de goleo; anota en la victoria del Al Qadsiah

El boxeador argentino se veía fuera de ritmo, algo que "facilitó" la tarea para el mexicano. En el cuarto round, Chávez Jr. conectó grandes combinaciones sobre Ángel Julián, quien no pudo contrarrestar el ataque del mexicano, ocasionando que el referee parara la pelea y diera la victoria para el gladiador azteca. De esta forma, "Julito" llega a 58 triunfos en su carrera.

Mientras tanto, Omar Chávez también logró quedarse con el triunfo, pero de una manera que dejó inquieta a la afición. Luego de un año ausente del ring, el menor de la dinastía se midió ante el colombiano José Miguel Torres.

Lee también: Playoffs de la NFL: Horarios y canales para ver las Finales de Conferencia; HOY, domingo 25 de enero

En el segundo round del combate, Omar lanzó un certero golpe al pugilista colombiano, quien cayó a la lona, pero para los asistentes, el impacto del mexicano no fue tan fuerte como para ocasionar la caída del cafetalero. Torres se quedó con un rodilla en la lona hasta que el referee terminó con el conteo reglamentario y, de esta forma el sinaloense logró la victoria.