Playoffs de la NFL: Horarios y canales para ver las Finales de Conferencia; HOY, domingo 25 de enero

La antesala del Super Bowl recibirá a los Broncos de Denver, los Patriots de New England, los Seahawks de Seattle y los Rams de Los Ángeles en dos duelos que prometen emociones. Este domingo, las Finales de Conferencia definirán a los protagonistas que se enfrentarán en el gran partido el próximo domingo, 8 de febrero, en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

En la Conferencia Americana, los Broncos deberán hacerle frente a los Patriots sin su quarterback, Bo Nix, después de que sufriera una trágica fractura en el pasado encuentro ante los Bills de Buffalo. Sin embargo, para su suerte, la estadística les sonríe: el historial de postemporada muestra un dominio de Denver con cuatro victorias en cinco encuentros, por lo que parten ligeramente como favoritos.

Aún así, los Patriots han demostrado disciplina en su estructura defensiva, por lo que no le dejarán el trabajo fácil a los Broncos. Con el quarterback Drake Maye, candidato a ganar el reconocimiento como Jugador Más Valioso, saltarán a la cancha del Empower Field para definir el boleto al Super Bowl.

Unas horas más tarde, los Seahawks de Seattle jugarán contra los Rams de Los Ángeles en un duelo de poder para definir la Final de la Conferencia Nacional. En el Lumen Field, demostrarán la razón por la que ambos eran los favoritos para ganar el Super Bowl, según las casas de apuestas, al inicio de los Playoffs de la NFL.

En este escenario, la mejor ofensiva de los Rams se enfrentará a la mejor defensiva de los Seahawks.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver las Finales de Conferencia de la NFL este domingo, 25 de enero.

Jarrett Stidham enfrentará a Drake Maye por el título de la AFC / Foto: Especiales

¿A qué hora y por dónde se podrán ver las Finales de Conferencia en la NFL?

Domingo, 25 de enero

Denver Broncos vs New England Patriots | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN , Disney + Premium , ViX Premium , Canal 5 y DAZN .

vs | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , , , y . Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams | 17:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, Canal 5, FOX Sports Premium, Amazon Prime Video, DAZN y FOX Sports.

