Al empezar los Playoffs, Rams de Los Ángeles y Seahawks de Seattle eran los favoritos a ganar el Super Bowl LX según las casas de apuesta y la explicación está en el poderío que ofrece cada equipo.

Esta noche en el Lumen Field, se enfrentarán en el juego por el campeonato de la Conferencia Nacional la mejor ofensiva contra la mejor defensiva de la NFL, con un título y el boleto a San Francisco como recompensa.

Por un lado, los Rams quieren ganar su segundo título de la NFC en la reciente década y el sexto de su historia. Por el otro, los Seahawks tienen como objetivo mantener su invicto en partidos por el título de la Conferencia y llegar a su cuarto Super Bowl.

Las emociones están garantizadas: de las últimas cuatro visitas de Los Ángeles a Seattle, en tres el partido se definió en tiempo extra.

Matthew Stafford, que tiene récord de siete victorias y dos derrotas como quarterback de los carneros en Playoffs, es el cerebro detrás de la ofensiva más poderosa de la Liga.

En temporada regular firmó 46 pases de touchdown y lideró la NFL con 4 mil 707 yardas por pase. Los dirigidos por Sean McVay, quien asegura que este es un equipo “resiliente”, completan su amenaza con receptores como Puka Nacua y Davante Adams o por tierra con Kyren Williams.

No obstante, los favoritos son los Seahawks y no exclusivamente por ser locales. En la Ronda Divisional aplastaron a los 49ers de San Francisco (41-6) y por si no fuera suficiente contar con la defensiva que menos puntos permitió en la temporada, en ataque se apoyan en Sam Darnold y Jaxon Smith-Njigba, que tuvo 11 anotaciones incluida la postemporada y fue líder en yardas recibidas con mil 793.

Rams y Seahawks están listos para un nuevo clásico y el ganador podría ser el futuro campeón de la NFL en San Francisco.