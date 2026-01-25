El título de la Conferencia Americana se definirá en el Empower Field con un clásico entre dos franquicias que comparten una gran rivalidad como los Patriots de Nueva Inglaterra y los Broncos de Denver.

Hace 10 años, los Broncos de Peyton Manning vencieron por 20-18 a los Patriots de Tom Brady; ahora, son Jarrett Stidham y Drake Maye los protagonistas de una nueva batalla por el boleto al Super Bowl.

El historial en postemporada muestra un dominio de Denver, con cuatro victorias en cinco encuentros, pero la trágica fractura de Bo Nix y la necesidad de recurrir a su suplente como salvavidas en el momento más importante de la temporada ubica a los dirigidos por Mike Vrabel como ligeros favoritos.

Drake Maye, candidato a ganar el reconocimiento como Jugador Más Valioso gracias a sus 4 mil 394 yardas y 31 pases de anotación, sale de la nieve y la comodidad del estadio Gillette para visitar a la ruidosa afición y la altitud de Denver.

Con el antecedente de Brady en este mismo escenario, la joven estrella de Nueva Inglaterra debe demostrar que está listo para escribir su propia historia y empezar un nuevo legado en la franquicia.

Stidham también desea escribir su propia historia. Este será su primer partido como titular en Playoffs y lo hará nada más y nada menos que contra el equipo que lo eligió con la selección número 133 en la cuarta ronda del Draft de 2019. Sean Payton confía en él para darle a los Broncos su noveno campeonato de la AFC y llevarlos a San Francisco, donde Denver ganó su más reciente anillo.