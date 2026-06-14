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Ecatepec, Méx.-Elementos de la Policía Municipal de Ecatepec rescataron a una bebé de ocho meses de edad, al parecer abandonada por su madre, en situación de calle y problemas de adicciones, en la colonia El Parque, por lo que la pequeña quedó bajo resguardo de la Procuraduría del DIF y fue ingresada a la Casa Hogar para sus cuidados.
Los oficiales del Sector 5 recibieron reportes de que la menor estaba en un campamento improvisado sin ningún adulto a su cuidado, por lo que una vecina resguardó a la niña y pidió la intervención policial, además de asearla y cambiarla, pues se encontraba muy sucia.
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Al arribar al punto, los uniformados resguardaron a la pequeña, quien fue hallada en buen estado de salud, y realizaron una primera búsqueda en las inmediaciones con los vecinos por si había algún familiar, pero no encontraron a alguien, por lo que pidieron la intervención de elementos de la Unidad de Atención a Víctimas.
La bebé fue trasladada a la agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género para su valoración por el médico legista, donde se inició una denuncia contra quien resulte responsable por el delito de abandono de incapaz.
A este punto se presentó personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores del DIF para hacerse cargo de la pequeña de ocho meses, quien fue ingresada a Casa Hogar para sus cuidados.
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dmrr/LL
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