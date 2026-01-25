Una de las armas más fuertes de TV Azteca es la tercia que forman Luis García, Jorge Campos y Christian Martinoli, quienes han sido reconocidos por varios televidentes mexicanos como sus comentaristas favoritos, ya que pueden transformar un duelo aburrido en uno divertido.

Bajo este contexto, la Selección Mexicana enfrentó este domingo 25 de enero a Bolivia jugando como visitante, partido que la televisora del Ajusco transmitió, pero que no contó con la participación del narrador antes mencionado.

Pese a compartir el promocional del juego, una vez comenzada la transmisión, la voz de Christian Martinoli no se escuchó en ningún momento, algo que causo intriga entre los televidentes.

Lee también: Edson Álvarez enciende alarmas, rumbo al Mundial de 2026; revela que no se encuentra bien físicamente

Nos vemos al rato por Azteca 7. pic.twitter.com/1wiRirUGXR — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) January 25, 2026

Con el correr de los minutos de la primera parte, quienes seguían el juego aprovecharon las redes sociales para expresar su inconformidad por la ausencia de Martinoli, otros se lamentaban por estar viendo el partido porque no podían escucharlo e incluso hubo algunos que le "reclamaron" a TV Azteca por engañarlos con la presencia del apasionado seguidor del Toluca en la transmisión.

Lee también: Julián Quiñones alcanza a Cristiano Ronaldo en el liderato de goleo; anota en la victoria del Al Qadsiah

De momento, se desconoce la razón detrás de la ausencia de Martinoli. El lugar del talentoso y reconocido comentarista deportivo fue ocupado por Jesús Joel Fuentes.

Así reaccionaron los televidentes a la ausencia de Christian Martinoli

Ya de por si es muy aburrido ver a la selección mexichanga y ora sin martinoli todavía peor. — Harborym (@Harb0rym) January 25, 2026

¡ACTUALIZACIÓN!



Christian Martinoli no está narrando el partido y en su lugar está Jesús Joel Fuentes en Azteca 7. pic.twitter.com/IqGPrZIdfz — PLATINUM Sports (@PlatinumSportMX) January 25, 2026

No estará Martinoli narrando 💀 pic.twitter.com/BrHxCTNV59 — Dr. Jaiber (@Jaiberism0) January 25, 2026

#MiSeleccionAzteca dónde demonios está Martinoli maldita sea — Gammevi (@gamevi807) January 25, 2026

Martinoli le dio tanta hueva el partido que mejor se quedó en su casa jaja — Rod Gamez (@rodgamezmx) January 25, 2026

¿A Martinoli le pasó lo mismo que en el antiguo estadio de Santos, o por qué no está narrando? xd



En la publicidad estaba anunciado él como narrador, pero durante casi toda la previa estaban sólo el Dr. García y Jorge Campos, de último minuto llegó Jesús Joel Fuentes. — Tereshkova★V Kosmose★ (@ECHx16_) January 25, 2026