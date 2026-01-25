Más Información

Ausencia de Christian Martinoli en transmisión del Bolivia vs México causa revuelo en redes

Ausencia de Christian Martinoli en transmisión del Bolivia vs México causa revuelo en redes

Bolivia vs México: EN VIVO – Partido Amistoso – Rumbo a la Copa del Mundo de 2026

Bolivia vs México: EN VIVO – Partido Amistoso – Rumbo a la Copa del Mundo de 2026

Tala Rangel repite como portero titular vs Bolivia; ésta es la alineación de México

Tala Rangel repite como portero titular vs Bolivia; ésta es la alineación de México

Edson Álvarez enciende alarmas, rumbo al Mundial de 2026; revela que no se encuentra bien físicamente

Edson Álvarez enciende alarmas, rumbo al Mundial de 2026; revela que no se encuentra bien físicamente

Julián Quiñones alcanza a Cristiano Ronaldo en el liderato de goleo; anota en la victoria del Al Qadsiah

Julián Quiñones alcanza a Cristiano Ronaldo en el liderato de goleo; anota en la victoria del Al Qadsiah

Una de las armas más fuertes de TV Azteca es la tercia que forman Luis García, Jorge Campos y Christian Martinoli, quienes han sido reconocidos por varios televidentes mexicanos como sus comentaristas favoritos, ya que pueden transformar un duelo aburrido en uno divertido.

Bajo este contexto, la Selección Mexicana enfrentó este domingo 25 de enero a Bolivia jugando como visitante, partido que la televisora del Ajusco transmitió, pero que no contó con la participación del narrador antes mencionado.

Pese a compartir el promocional del juego, una vez comenzada la transmisión, la voz de Christian Martinoli no se escuchó en ningún momento, algo que causo intriga entre los televidentes.

Lee también:

Con el correr de los minutos de la primera parte, quienes seguían el juego aprovecharon las redes sociales para expresar su inconformidad por la ausencia de Martinoli, otros se lamentaban por estar viendo el partido porque no podían escucharlo e incluso hubo algunos que le "reclamaron" a TV Azteca por engañarlos con la presencia del apasionado seguidor del Toluca en la transmisión.

Lee también:

De momento, se desconoce la razón detrás de la ausencia de Martinoli. El lugar del talentoso y reconocido comentarista deportivo fue ocupado por Jesús Joel Fuentes.

Así reaccionaron los televidentes a la ausencia de Christian Martinoli

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS