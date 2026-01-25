Kanye West "obliga" al América a cambiar de horario su partido contra Necaxa, informa la Alcaldía Benito Juárez

La actividad de la Liga MX se reanudará el próximo 30 de enero, después de los partidos amistosos que la Selección Mexicana llevó a cabo contra Panamá y Bolivia. Uno de los duelos de la jornada 4 será entre América y Necaxa, que sufrió un cambio de horario por "culpa" del concierto de Kanye West.

Este domingo, la Alcaldía Benito Juárez informó que no se realizarán de manera simultánea el partido entre las Águilas y los Rayos, pactado inicialmente a las 21:00 horas en el estadio de Ciudad de los Deportes, y el concierto de Kanye West en la Plaza de Toros ‘La México’ este 31 de enero.

Al momento de la publicación de esta nota, el sitio oficial de la Liga MX mantiene el horario de 21:00 horas para el duelo entre América y Necaxa, pero por decisión de la Alcaldía Benito Juárez, el silbatazo inicial del partido será a las 16:00 horas.

¡En 6 días nos volvemos a ver! 🦅🫶



Atentos, mañana comienza la preventa para nuestra Jornada 4. pic.twitter.com/ygrzv4RrIP — Club América (@ClubAmerica) January 25, 2026

Así, el concierto de Kanye West, que vendrá por primera vez a México, se mantiene a las 20:00 horas, con la separación de horarios suficiente para mantener el orden en la zona.

A través de un video publicado en redes sociales, el alcalde Luis Mendoza explicó los motivos de esta decisión.

Garantizar espacios con orden y seguridad en Benito Juárez está por encima de cualquier evento masivo: alcalde @LuisMendozaBJ

▶️ https://t.co/BIewgmoECM pic.twitter.com/Hd7H0vbOE3 — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) January 25, 2026

"Quiero destacar que la alcaldía determinó con firmeza que los eventos no serán simultáneos, con la finalidad de minimizar el impacto que tendrá para los vecinos de la zona la celebración de estos eventos, y garantizar la seguridad de los asistentes, como ocurrió con todos los eventos del 2025, diseñamos un operativo especial: en logística, seguridad, Protección Civil, Vía Pública, Servicios Urbanos, Participación Ciudadana y Servicios Médicos", expresó Mendoza.

Además, anunció la creación de un código QR para los vecinos de la zona con el objetivo de evitar "el franeleo" y priorizar el acceso a quienes residen en la zona.

