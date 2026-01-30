Ciudad Universitaria ya no pesa como casa de los Pumas

Esta noche frente al Santos Laguna, en el estadio Olímpico Universitario, los Pumas van por algo mucho más valioso que tres puntos: Quieren una dosis de fe en sí mismos.

El equipo de Efraín Juárez debe demostrar que, realmente, desea que CU vuelva a ser esa fortaleza de antaño, ese inmueble que “pesa” y es respetado por cada equipo que lo visita.

Contra los Guerreros, el conjunto universitario buscará conseguir su primera victoria como local en el Clausura 2026. Cuenta con dos empates (Querétaro y León) consecutivos; es decir, ha sumado dos de seis puntos posibles.

Sin embargo, en sus más recientes 10 juegos en casa, apenas ha conseguido dos triunfos (Tijuana y Atlas), por cinco empates y tres derrotas.

Hoy, cumple 89 días sin sumar de a tres frente a la afición auriazul. Su último triunfo (4-1) lo consiguió el 2 de noviembre, sobre los Xolos, en el pasado torneo.

Desafortunadamente para el conjunto universitario, el problema de que su estadio ya no marque diferencia no es reciente, por lo que cada vez crece la presión.

En el año anterior, entre el Clausura (nueve) y el Apertura 2025 (ocho), la escuadra universitaria disputó 17 duelos de Liga en CU, con saldo de seis derrotas, seis empates y solamente cinco victorias (Necaxa, Tijuana, Atlas, Santos y Mazatlán FC); únicamente, los Rayos fueron capaces de disputar una de las dos Liguillas en esos torneos.

Con los 17 encuentros del año pasado y los dos que se han jugado hasta el momento en el actual certamen, los Pumas tienen un porcentaje de efectividad de victoria del 26.31% en el estadio Olímpico Universitario, pobre estadística para un inmueble que solía ser de los que más presión ejercía a los visitantes.

Los del Pedregal tienen hoy una nueva oportunidad de comenzar a cambiar su historia negativa en CU. Es ahora o nunca.