Uriel Antuna aterriza en la CDMX para convertirse en nuevo refuerzo de los Pumas

Uriel Antuna aterrizó la tarde de este miércoles en la Ciudad de México para convertirse en nuevo refuerzo de los Pumas.

El extremo mexicano, de 28 años, ya se encuentra en la capital del país para reportar con el equipo de Efraín Juárez, realizar las pruebas médicas de rigor y estampar su firma en el contrato que lo ligará a la institución universitaria.

El mundialista con la Selección Mexicana en Qatar 2022 llegó procedente de los Tigres, donde disputó 48 partidos, marcó un gol y dio tres asistencias en tres torneos completos.

A su llegada a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ofreció un breve mensaje a los medios de comunicación, ya que espera que se concrete su transferencia para poder opinar con mayor libertad.

“No puedo hablar, [pero estoy] feliz de estar de nuevo aquí en Ciudad de México. Hay que esperar un poquito nada más para que todo salga bien y poder así en su debido tiempo y me tocará responder las preguntas que quieran”, declaró.

No obstante, el originario de Durango se tomó el tiempo para regalar autógrafos y fotografías a los aficionados que lo esperaban en el aeropuerto.

Se espera que este jueves realice los exámenes físicos y, si todo sale bien, estaría firmado su nuevo contrato para ser presentado en los próximos días de manera oficial con el Club Universidad Nacional.

Cabe resaltar que Uriel Antuna será el sexto refuerzo de los Pumas en esta ventana de transferencias invernal, tras las llegadas de Juninho Vieira, Robert Morales, Jordan Carrillo, César Garza y Antonio Leone.

Además, la camiseta auriazul será la séptima que porte a lo largo de sus casi siete años como futbolista profesional, luego del Santos, el Groningen, Los Ángeles Galaxy, las Chivas, el Cruz Azul y, por supuesto, los Tigres.