Entrenador mexicano revela la próxima venta de franquicia en la Liga MX: "No tarda más de dos meses"

Luego de una enorme cantidad de rumores, con el inicio de 2026 llegaron varios cambios al futbol mexicano. En la más reciente junta de dueños se confirmó la venta de la franquicia de Mazatlán FC, equipo que, después de la Copa del Mundo de 2026, pasará a ser Atlante y jugará en la cancha del Estadio Azteca.

El movimiento generó de inmediato incertidumbre en varias plazas importantes del balompié azteca, cuyos proyectos deportivos siguen en duda y podrían correr la misma suerte.

Con ese escenario presente y en pleno comienzo del Clausura 2026, un experimentado entrenador mexicano reveló que los cambios de dueños continuarán en la Liga MX.

Se trata de José Luis Sánchez Solá, ex técnico de Puebla y Veracruz, quien ahora, como rector de la Universidad del Deporte, aseguró que el siguiente cambio en el futbol mexicano ocurrirá en tierras poblanas.

Chelis, también comentarista de ESPN, compartió en charla con el Diario Grada que en las próximas semanas los fanáticos de la Franja recibirán noticias sobre el futuro de su equipo, actualmente administrado por TV Azteca. De acuerdo con su información, el club no saldrá de la entidad y quedará en manos de empresarios locales.

"El gobernador del estado tiene toda la intención de que en el futbol el Puebla ocupe un mejor lugar del que tiene ahora, de que la afición vuelva a acercarse al equipo. De la bolsa del erario no saldrá ni un peso. Veo un futuro muy positivo para la Franja. Yo calculo que en dos o tres meses tendremos buenas noticias: que el equipo lo compren empresarios de Puebla y recupere esa identidad", mencionó.