Más Información

La FMF rinde homenaje al expresidente Enrique Borja

La FMF rinde homenaje al expresidente Enrique Borja

El brasileño Raphael Veiga será nuevo jugador del América, ¿Quién será el delantero sacrificado?

El brasileño Raphael Veiga será nuevo jugador del América, ¿Quién será el delantero sacrificado?

Chivas lanza uniforme azul y aficionados de Cruz Azul reaccionan con críticas

Chivas lanza uniforme azul y aficionados de Cruz Azul reaccionan con críticas

Nico Ibáñez seguiría los pasos de Uriel Antuna; el futbolista se iría de Tigres

Nico Ibáñez seguiría los pasos de Uriel Antuna; el futbolista se iría de Tigres

Ángel Zaldívar sorprende en Costa Rica con gran actuación y un autogol

Ángel Zaldívar sorprende en Costa Rica con gran actuación y un autogol

América al fin pudo concretar el fichaje del atacante brasileño Raphael Veiga. El todavía elemento del Palmeiras se convertirá en nuevo futbolista de.

Los azulcrema y el Verdao llegaron a un acuerdo por el delantero de 30 años. La operación consiste en un préstamo con opción a compra, conforme a objetivos trazados para Veiga.

El préstamos concluirá a mediados de diciembre del año en curso y en este lapso el América absorberá el sueldo de Raphael, mismo que oscila entre los 2.7 y 3 millones de dólares.

Si el futbolista brasileño cumple con los objetivos y además, gusta al equipo, el América se verá obligado a comprar la carta del atacante tazado en siete millones de dólares.

Por el préstamo, las Águilas pagarán 1.5 millones de dólares al cuadro brasileño; se espera que llegue a Ciudad de México en los próximo días a realizar los exámenes médicos de rigor.

Lee también

¿Quién será el extranjero sacrificado en el América?

América tiene "asegurado" a Rapahael Veiga, delantero de 30 años, como refuerzo para este torneo Clausura 2026; sin embargo, aún tiene un tema pendiente para poder ficharlo.

Los azulcrema deben desprenderse de un extranjero más, al tener ocupadas las nueve plazas de jugadores No Formados en México y el sacrificado estaría entre tres nombres: Víctor Dávila, Rodrigo Aguirre y Raúl Zúñiga.

El Búfalo Aguirre se perfila como el atacante que deje el Nido, ya que podría convertirse en nuevo refuerzo de los Tigres, según reportes en Nuevo León.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS