Henry Martín podría reaparecer contra Necaxa, pero ¿en qué versión volverá?

América está hundido. Después de un 2025 para el olvido y un oscuro inicio de año, las Águilas necesitan más que nunca de su capitán.

Henry Martín podría reaparecer este sábado en casa frente al Necaxa, en actividad de la Jornada 4; sin embargo, se desconoce de qué forma lo hará. Su estado físico es una incógnita y al equipo de André Jardine le urgen los goles.

El histórico delantero de los capitalinos sufrió un desgarro de bíceps femoral y al inicio de año fue afectado por un cuadro de influenza, situaciones que han detenido la reaparición de La Bomba.

Si hay alguien que ha sufrido después de la obtención del tricampeonato es Henry. Fue el encargado de levantar los tres trofeos que conquistaron en fila, pero también se ha perdido demasiado entre lesiones y bajas de juego.

En 2025 disputó 22 partidos y apenas pudo anotar dos goles. Mil 245 minutos en todo el año para resumir lo que fue 2025 para él y para el equipo de Coapa.

Henry Martín, de 33 años, debe regresar con su mejor versión, aquella que lo convirtió en campeón de goleo (CL23) y pieza clave para el ‘Tri’ del América.