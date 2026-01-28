América, cerca de perder a otra pieza importante; el cuerpo técnico de André Jardine se debilitaría

Más Información

Hoy se anuncio , director deportivo de las Águilas del América, pero los movimientos podrían continuar en el Nido de Coapa.

Ahora, los cambios están cerca de darse en el banquillo de los azulcrema. André Jardine podría quedarse sin su principal auxiliar, el brasileño Paulo Victor.

El estratega, quien sonó para tomar las riendas del equipo cuando llegó del futbol brasileño una oferta por Jardine, hoy, tiene la posibilidad de regresar a su país para dirigir a la Selección de Brasil Sub 21.

La invitación llegó hace días y Paulo Victor ha considerado tomarla como una opción para mantener su carrera en ascenso. La salida podría hacerse oficial en los próximos días.

La salida de Paulo sería otro golpe para Jardine, quien desde el año anterior vio como se iba Kako Pérez, preparador físico brasileño, quien llegó al América con Jardine y fue parte del tricampeonato que conquistaron las Águilas.

América no encuentra estabilidad. Los triunfos ni los goles llegan; la directiva vive momentos turbulentos que se ven reflejados en el banquillo y en la falta de refuerzos.

