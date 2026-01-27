Liga MX Femenil: Así marcha la tabla de posiciones, tras la Jornada 5 del Clausura 2026

Después de un arranque dubitativo, las Águilas del América han repuntado y ya lideran la tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 después de cinco jornadas.

Las Azulcrema de Ángel Villacampa golearon (4-0) al Mazatlán FC en el estadio Ciudad de los Deportes y con la victoria saltaron a la cima, luego de que Rayadas empatara en su visita al León.

Por diferencia de goles, las Águilas tomaron la cima del todavía naciente Clausura 2026. Con los mismos 13 puntos vienen detrás Monterrey, Pumas y Guadalajara; Pachuca y Toluca siguen con 12 unidades.

Señalar que Tigres, con 10 puntos, tiene un encuentro menos. El duelo frente al Puebla está reprogramado para el 13 de febrero y en caso de la diferencia de goles podría tomar también el liderato de la clasificación.

Querétaro, Puebla y Necaxa siguen sin sumar ningún punto en este arranque de torneo; mientras que Atlas, Atlético de San Luis y Santos sólo han empatado en una ocasión.