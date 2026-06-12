La victoria de la Selección Mexicana de futbol ante la delegación de Sudáfrica generó una derrama económica preliminar superior a los mil 200 millones de pesos tanto en la Ciudad de México como en zonas vinculadas al Mundial 2026, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En un comunicado, el organismo dijo que el primer día de la Copa Mundial FIFA 2026 llevó a los aficionados a consumir en restaurantes, hoteles, bares, transporte, comercios, venta de souvenirs y activaciones locales.

La Confederación agregó que, a nivel nacional, el torneo podría representar una derrama de hasta 65 mil millones de pesos para el sector terciario, aunque esa cantidad incluye las ventas que podrían llegar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y “no se concentren en grandes cadenas”.

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“Ganamos 2-0 en la cancha; ahora toca ganar en el territorio, en los negocios familiares y en las comunidades. Cuando un negocio crece, crece una familia. Cuando una comunidad avanza, avanza México”, señaló el presidente del organismo, Octavio de la Torre Stéffano.

El organismo reconoció la resiliencia de los negocios de la “última milla”, que pese a afectaciones por movilizaciones sociales, mantuvieron operaciones y contribuyeron a la actividad económica durante la jornada inaugural.

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Asimismo, dijo que bajo la premisa de que “lo más mexicano es trabajar juntos”, la Confederación desplegó una agenda nacional en las 32 entidades con iniciativas como "Mundiales Muy Mexicanos", que incluyen actividades comunitarias, dinámicas deportivas y programas como “Balones para Todas y Todos”.

Como parte de esta estrategia para impulsar el consumo interno, Concanaco Servytur anunció que "La Gran Escapada / Buen Fin del Turismo" se llevará a cabo del 18 al 21 de junio, con una meta de derrama superior a 44 mil millones de pesos, gracias a las ofertas, descuentos y promociones que se ofrecerán y que se difunden en los aeropuertos, espectaculares y en el Metro.

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El organismo explicó que el reto principal es que los beneficios económicos del Mundial 2026 y de estas iniciativas lleguen a las MiPyMEs y negocios familiares, que representan la base del tejido productivo del país.

Finalmente, la Confederación afirmó que su apuesta se centra en que los grandes eventos internacionales se traduzcan en prosperidad compartida y fortalecimiento del mercado interno.

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